Banco del Bienestar: Sucursales son quemadas en México tras muerte de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco

Durante la jornada de violencia registrada en Jalisco y otros estados mexicanos, este domingo 22 de febrero de 2026 aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar resultaron dañadas por incendios y actos vandálicos vinculados a la respuesta de grupos criminales tras la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las autoridades federales detallaron que los ataques ocurrieron en varios municipios de la entidad mientras las fuerzas de seguridad reforzaban su presencia para contener narcobloqueos y enfrentamientos que surgieron tras el operativo militar donde “El Mencho” fue abatido. El objetivo de estos actos vandálicos, según el Gabinete de Seguridad, fue generar caos y presión tras la caída del líder criminal que encabezaba una de las organizaciones delictivas más poderosas de México.

Se informa que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.



Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Queman sucursales del Banco Bienestar en México

De acuerdo con el comunicado oficial, cerca de 20 sucursales bancarias del Banco del Bienestar en territorio jalisciense sufrieron daños por incendios. Las corporaciones de seguridad estatal y federal trabajaron en coordinación para garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden alrededor de las instalaciones dañadas.

El despliegue incluyó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se sumaron a las tareas de vigilancia para evitar más ataques a infraestructura pública y privada, en medio de la ola de violencia que se extendió a otras entidades del país tras la muerte de “El Mencho”.

Banco del Bienestar: Sucursales son quemadas en México tras muerte de “El Mencho” pic.twitter.com/IjiggRdqFt — Franc (@paco__miranda) February 23, 2026

Violencia tras la caída de “El Mencho” en Jalisco

La muerte de “El Mencho” ocurrió durante un operativo conjunto de seguridad en Tapalpa, Jalisco, que involucró inteligencia nacional y apoyo internacional. La información oficial indica que el líder del CJNG fue herido en el enfrentamiento y falleció mientras era trasladado bajo custodia, lo que desencadenó una ola de narcobloqueos, incendios y ataques vandálicos en varios estados.

Grupos criminales extendieron el clima de violencia más allá de Jalisco, con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a infraestructura, lo que llevó a gobiernos estatales a activar protocolos de seguridad, suspender clases y recomendar a la población evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.

Qué se espera tras los ataques a bancos del Bienestar

El Gabinete de Seguridad de México aseguró que los incidentes ya están siendo atendidos, con la intención de proteger tanto a los ciudadanos como a la infraestructura dañada y restablecer los servicios del Banco del Bienestar en las áreas afectadas. Las autoridades han reforzado la presencia en puntos críticos y continuarán operativos para garantizar la tranquilidad de la población.

El ataque a sucursales del Banco del Bienestar es parte del efecto colateral de la violencia desencadenada tras el abatimiento de uno de los capos más buscados del país, y refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta México en este momento.