Ciudad de México en calma y con actividades normales, afirma Clara Brugada

Rodeada de su equipo de gobierno y seguridad, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada afirmó que en la capital todo está en calma.

Tras los hechos de violencia registrados en otros estados luego de la captura y muerte de “El Mencho”, la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México está en calma e hizo un llamado a los ciudadanos a que “continúen con sus actividades con total normalidad”.

“La Ciudad de México está en calma, la vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad. Todos los sistemas de transporte, las infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, la educación, funcionan como cada inicio de semana; por eso invito a las familias a llevar con confianza sus hijos a la escuela, a jóvenes, a trabajadores a acudir con tranquilidad a sus centros de estudio y trabajo todos los días”, indicó.

En la Ciudad de México estamos en calma. Todos los servicios operan con normalidad y el Gabinete de Seguridad capitalino se mantiene en sesión permanente y en coordinación directa con el Gobierno de México para proteger a las familias y garantizar la tranquilidad en cada… pic.twitter.com/PRxooufcZm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 23, 2026

No caigamos en la desinformación y continuemos con nuestras actividades diarias con total tranquilidad, añadió.

En su mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria capitalina informó que va a monitorear la “situación en tiempo real”, que desde el día de ayer el gabinete de seguridad se instaló en sesión permanente y que se vigilan todas las colonias, las entradas de carreteras y el Aeropuerto Internacional de la ciudad.

“Con apoyo de las fuerzas federales y mantenemos vigilancia reforzada en el aeropuerto en los puntos carreteros y en otros espacios estratégicos de la ciudad; con los cóndores, que son los helicópteros de la Secretaría de Seguridad, se realizan sobrevuelos periódicos y mantenemos el patrullaje preventivo en todas las colonias y territorios”, comentó.

Tras dar su respaldo a las acciones tomadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en torno al líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera, (a) “El Mencho”, la mandataria dijo que el gobierno tiene “todas las capacidades institucionales”, los cuerpos de seguridad y los recursos para garantizar la paz en la capital del país y que el gobierno central está en coordinación con las 16 alcaldes.

Tengamos confianza y certeza, nuestra responsabilidad es cuidar a la gente “y no tenemos derecho a fallar”, concluyó.