Concierto de Shakira en el Zócalo genera crítica de la alcaldesa de Cuauhtémoc

El concierto previsto de Shakira en CDMX, incomodó a la alcaldesa de Cuauhtémoc quien cuestionó la gratuidad del mismo al Gobierno central. / Kevin Mazur

En redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, lanzó una crítica de un hecho que calificó como “indignante”: la visita con todo y show de una de las cantantes más queridas por el público joven e hispanohablante, Shakira. El señalamiento surge tras el anuncio del concierto de Shakira en el Zócalo.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira Gratis en el Zócalo: Clara Brugada confirma fecha y hora del concierto de la colombiana en CDMX

Crítica en redes por presentación en el Zócalo

Luego de que la colombiana confirmó su visita a México para brindar su espectáculo en el Zócalo capitalino, la alcaldesa, a quien correspondería darle la bienvenida por ser la titular de la demarcación en la que se desarrollará el concierto, manifestó su descontento afirmando en X:

“Shakira cobre alrededor de 40 millones de pesos en un concierto. De verdad alguien se cree esa tontería de que regaló el show”.

“A esta ciudad el falta drenaje, movilidad, buen transporte público, el reencarpetado de muchas calles y sistemas de salud digna”.

Shakira cobra alrededor de 40 millones de pesos en un concierto. De verdad alguien se cree esa tontería de qué “regaló el show”.



A esta ciudad le falta drenaje, movilidad, buen transporte público, el reencarpetado de muchas calles y sistema de salud digna.



Indignante — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 21, 2026

Anuncio oficial del evento en CDMX

La publicación hecha por la alcaldesa pone de manifiesto su descontento ante el gobierno central que dio a conocer en días pasados a través de la jefa de Gobierno Clara Brugada, que el concierto está programado para el próximo 1 de marzo de 2026.

TE RECOMENDAMOS LEER: Shakira en CDMX: Fecha, hora exacta y todo lo que tienes que saber sobre su show en el Zócalo GRATIS

Síguenos en Google News y encuentra más información