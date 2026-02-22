Incendios se extienden a Guanajuato: queman tiendas Oxxo, Farmacias Guadalajara y vehículos

Desde las 9:30 de la mañana narcobloqueos estarían relacionados con un operativo federal en Jalisco que dejó personas detenidas.

Tiendas Oxxo, Farmacias Guadalajara y vehículos fueron incendiados en Irapuato, León y San Francisco del Rincón, hasta donde se extendieron los incendios que iniciaron en Jalisco, derivado de un operativo implementado en ese estado.

En Irapuato, el primer punto reportado fue en la avenida Independencia, donde una Farmacia Guadalajara fue incendiada, sin que se reporten personas lesionadas.

Otros puntos donde se reportaron incendios fueron bulevar Gómez Morín y salida a Abasolo; en León se reportó la quema de un Bara en Cerrito de Jerez y dos Oxxos incendiados en San Juan Bosco, así como otro Oxxo en Las Joyas, Nueva Galicia y Chulavista; en San Francisco del Rincón, en el Eje Metropolitano Nuevo San Pancho, quemaron un tráiler y un Oxxo.

En Silao, un Oxxo en la entrada al Pentágono y una moto y un carro en H. Dukón; hasta el momento son los reportes que se han generado.

La Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que estos incendios son respuesta a un operativo federal en Jalisco y reportó varios siniestros.

“Derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco, se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato.

Hasta el momento se tienen registrados estos hechos en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. No se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales. — Secretaría de Seguridad y Paz.

EHL