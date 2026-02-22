Operativo en Jalisco: Caos y pánico se vivió en el aeropuerto de Guadalajara

Momentos de tensión se registraron este domingo 22 de febrero del 2026 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara durante el operativo de seguridad desplegado en distintos puntos de Jalisco.

Usuarios en redes sociales compartieron videos donde se observa a pasajeros corriendo, resguardándose y buscando información ante versiones de bloqueos y enfrentamientos en la zona metropolitana.

✈️ Momentos de tensión en el Aeropuerto de Guadalajara



En medio de los bloqueos y quema de vehículos registrados en la ciudad, usuarios compartieron videos desde el interior del aeropuerto donde se observa a pasajeros corriendo y en estado de pánico.



De acuerdo con reportes preliminares, el ambiente de incertidumbre se extendió a las inmediaciones del aeropuerto luego de que circularan alertas por quema de vehículos y bloqueos en vialidades cercanas. Aunque las autoridades activaron protocolos preventivos, no se confirmó la suspensión total de operaciones aéreas.

El operativo en Jalisco y la supuesta muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” generó afectaciones viales que complicaron el acceso a la terminal aérea, provocando retrasos en la llegada de pasajeros y ajustes en algunos itinerarios. Personal de seguridad reforzó la vigilancia dentro y fuera de las instalaciones para garantizar la integridad de viajeros y trabajadores.

Las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores. La situación fue controlada horas después, pero las imágenes del pánico vivido en el aeropuerto reflejan el impacto inmediato que tienen estos operativos en la movilidad y la percepción de seguridad.