“Nos emboscaron”: Alessandra Rojo de la Vega acusa a diputada de Morena de violencia y lesiones

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció agresiones a ella y a su personal por grupo de choque comandado por la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que el pasado viernes 13 de febrero fueron víctimas de una emboscada Cuauhtémoc durante un operativo de liberación de espacio público, y responsabilizó a la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, por las agresiones que dejaron al menos 20 trabajadores lesionados.

“Nos emboscaron, pero sabemos quién nos golpeó y nos amenazó de muerte”, afirmó la alcaldesa, en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, al señalar que más de 20 empleados resultaron heridos, algunos con lesiones graves.

¿Qué ocurrió durante el operativo?

De acuerdo con Rojo de la Vega, el operativo buscaba garantizar el libre acceso al espacio público ante la presencia de vendedores ambulantes que invadían banquetas. Explicó que previamente se habían enviado oficios de notificación y que el jueves 12 de febrero los comerciantes se retiraron pacíficamente.

Sin embargo, el viernes 13 —detalló— la diputada Diana Sánchez Barrios organizó una reunión entre ambulantes y autoridades del gobierno capitalino, quienes presuntamente les otorgarían permisos. “Obviamente, no hay papeles, no hay nada”, sostuvo.

Ayer no me golpearon solo a mí. Golpearon a mi equipo. A las mujeres y hombres que todos los días dan la cara por la Cuauhtémoc.



200 personas nos emboscaron en San Cosme por pedir permisos que no existen. No llegaron a dialogar — llegaron a agredir.



Pero lo que no saben es que… pic.twitter.com/hoTXQwOVHM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

La alcaldesa relató que acudió por la noche para dialogar y esperar a representantes del gobierno de la Ciudad, pero en su lugar arribaron cerca de 200 personas, a quienes identificó como asistentes de la diputada junto con “grupos de choque con palos, picos y piedras”.

¿Qué acciones legales se han emprendido?

Rojo de la Vega informó que ya fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina. Precisó que se interpusieron 11 denuncias por los hechos violentos y que algunos de sus colaboradores sufrieron fracturas y requirieron cirugía, aunque actualmente se encuentran fuera de peligro.

Sabemos quién nos golpeó y nos amenazó de muerte”, — reiteró la alcaldesa

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tiene por qué generarse un conflicto, ya que existen mesas de trabajo y diálogo con comerciantes, “no se debe hacer show” y consideró que “se estigmatiza mucho al comerciante”.

Ante ello, la alcaldesa cuestionó por qué no se ha podido reubicar a los vendedores en un espacio público seguro y subrayó que “la violencia es violencia de donde venga y se debe condenar”.