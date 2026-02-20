Shakira Gratis en el Zócalo: Clara Brugada confirma fecha y hora del concierto de la colombiana en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó este viernes 20 de febrero 2026 que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. El anuncio generó entusiasmo inmediato entre fans de la cantante colombiana, quien volverá a uno de los escenarios públicos más emblemáticos del país.

De acuerdo con la información oficial, el concierto se realizará en el corazón del Centro Histórico, espacio que en los últimos años ha albergado presentaciones masivas de artistas nacionales e internacionales.

¡Les tenemos preparada una gran sorpresa en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/x7cDoH1Bvf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 20, 2026

Shakira Gratis en el Zócalo el 1 de marzo 2026

La fecha y la hora ya fueron confirmadas por el gobierno capitalino. Se trata del domingo 1 de marzo del 2026 en punto de las 20:00 horas.

El evento forma parte de la agenda cultural de la Ciudad de México, que busca impulsar actividades gratuitas y abiertas al público en espacios emblemáticos. Autoridades recomiendan llegar con anticipación, usar transporte público y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer detalles sobre accesos, cierres viales y medidas de protección civil.

La expectativa es alta. Shakira es una de las artistas latinas con mayor proyección internacional y su regreso a la capital promete reunir a miles de personas en el Zócalo.

Con este anuncio, la CDMX se prepara para otra noche histórica en su plaza principal, donde la música volverá a ser protagonista ante una multitud.