Machado afirma que Cuba y Nicaragua caerán tras Venezuela|Video
A distancia, para la #MSC2026 María Corina Machado, advirtió que tras la caída del “régimen criminal” en Venezuela los gobiernos de Cuba y Nicaragua también caerán, y reiteró su visión de una transición democrática.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado afirmó durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, que “Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región” y advirtió que tras la caída del “régimen criminal” en su país, los gobiernos de Cuba y Nicaragua también caerán.
Declaraciones sobre Cuba y Nicaragua
La también Premio Nobel de la Paz, dijo a través de una videoconferencia “una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”.
Sin negar su deseo de regresar a Venezuela, a pesar de la reciente detención de Juan Pablo Guanipa, su colaborador cercano, María Corina ha recibido advertencias de la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez quien ha advertido a Machado que de regresar:
Tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”.—
Respaldo internacional y retorno
María Corina desde su exilio en Estados Unidos reiteró su agradecimiento a los Estados Unidos “por haber asumido la captura de Maduro” y por la transición que espera llegue pronto.