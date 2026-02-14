Machado afirma que Cuba y Nicaragua caerán tras Venezuela|Video

Desde la Conferencia de Seguridad de Munich, la líder opositora de Venezuela advirtió de la caída de Cuba y Nicaragua.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado afirmó durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, que “Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región” y advirtió que tras la caída del “régimen criminal” en su país, los gobiernos de Cuba y Nicaragua también caerán.

Declaraciones sobre Cuba y Nicaragua

La también Premio Nobel de la Paz, dijo a través de una videoconferencia “una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”.

🇻🇪 | “Lo que creemos y confiamos ocurrirá muy pronto en Venezuela, en términos de transformar nuestro país. Desde el centro criminal de las Américas a el centro energético y tecnológico de nuestro continente”.



María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en Munich Security…

Sin negar su deseo de regresar a Venezuela, a pesar de la reciente detención de Juan Pablo Guanipa, su colaborador cercano, María Corina ha recibido advertencias de la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez quien ha advertido a Machado que de regresar:

Tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”. —

Respaldo internacional y retorno

María Corina desde su exilio en Estados Unidos reiteró su agradecimiento a los Estados Unidos “por haber asumido la captura de Maduro” y por la transición que espera llegue pronto.