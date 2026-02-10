Cuba en alerta aérea: confirman que en horas se quedarán sin combustible para aviones

El gobierno de Cuba alertó que en horas no habrá combustible para aviones. Getty Images

El Gobierno de Cuba lanzó una alerta formal a las aerolíneas internacionales indicando que el país se quedará sin combustible de aviación en unas horas, una situación sin precedentes que podría interrumpir vuelos desde y hacia la isla caribeña. Esta advertencia se basa en un Aviso a la Aviación (NOTAM) que señala la falta de combustible Jet A-1 en los principales aeropuertos internacionales desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo debido a un agravamiento de la crisis energética en la isla.

El combustible para aviones es esencial no solo para las operaciones comerciales, sino también para el turismo, que representa una fuente clave de divisas para la economía cubana. El desabasto se produce en un contexto de presión externa al bloquearse los envíos de petróleo desde mercados tradicionales, lo que ha profundizado la escasez.

¿Qué aerolíneas han cancelado o ajustado vuelos a Cuba?

Ante la escasez inminente, varias aerolíneas han tomado medidas. Air Canada, la mayor aerolínea canadiense, suspendió sus vuelos a Cuba y anunció que enviará aviones vacíos para repatriar a miles de pasajeros afectados por la falta de combustible.

Otras compañías también han modificado su operativa. Iberia ha flexibilizado cambios de boletos y evaluado ajustes, mientras que Air Europa ha anunciado que sus vuelos realizarán paradas técnicas para repostar en aeropuertos como el de Santo Domingo (República Dominicana), antes de seguir hacia La Habana y otras ciudades cubanas.

Cómo afecta la escasez de combustible a vuelos

Algunas aerolíneas mexicanas mantienen sus rutas a La Habana y otros destinos cubanos, aunque operan bajo incertidumbre sobre cómo evolucionará la disponibilidad de combustible.

La advertencia oficial también afecta vuelos hacia otros destinos clave, incluidos Estados Unidos (Miami y otras ciudades), Panamá, España y Colombia, debido a la falta de disponibilidad de queroseno en terminales como La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara y Santiago de Cuba.