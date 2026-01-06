Trump confirma que controla y venderá el petróleo de Venezuela; Delcy Rodriguez entregará hasta 50 millones de barriles

El presidente Donald Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela acordaron entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo tras la ofensiva militar que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump señaló que ese volumen de crudo, que calificó de “alta calidad y sancionado”, será vendido a precio de mercado. Los ingresos generados por esa venta, dijo, estarán bajo control de su administración para asegurar que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

El petróleo será trasladado en barcos de almacenamiento directamente hacia puertos estadounidenses. Truth Social/Trump Ampliar

Te puede interesar: Acciones petroleras suben tras planes de inversión de Estados Unidos en Venezuela

¿Qué significa este acuerdo petrolero?

Según el anuncio, el petróleo será trasladado en barcos de almacenamiento directamente hacia puertos estadounidenses y comercializado en el mercado global. Trump indicó que dio instrucciones al Secretario de Energía de EE. UU. para implementar de inmediato el plan y supervisar la ejecución del acuerdo.

El anuncio se produce en medio de tensiones políticas en Venezuela, donde Delcy Rodríguez fue proclamada presidenta interina tras la captura de Maduro. Trump y las autoridades de transición han señalado que cooperarán en materia energética, aunque el marco legal y logístico para la transferencia de crudo aún se está definiendo.

Te puede interesar: Trump advierte que podrían destituirlo si republicanos pierden elecciones en 2026

Impacto en los mercados

Tras el anuncio, los precios del crudo WTI registraron movimientos a la baja en los mercados globales, reflejando la expectativa de mayor oferta de petróleo venezolano en Estados Unidos. Expertos señalaron que la noticia contribuyó a la extensión de una tendencia a la baja en los precios.