Inicia vacunación nocturna contra sarampión en la Central de Abasto de la CDMX

La noche del domingo 8 de febrero dio inicio la campaña de vacunación contra sarampión en la Central de Abasto de la Ciudad de México, el mercado de abasto más grande de América.

Este domingo por la noche dio inicio la vacunación nocturna sarampión en el mercado más grande de América, la Central de Abasto de la Ciudad de México; debido a la afluencia y actividad que se realiza principalmente de madrugada, autoridades de Salud en coordinación con la CEDA iniciaron la campaña de vacunación debido a la propagación de sarampión a nivel nacional que suma ya 8 mil 459 casos del brote.

Son dos los módulos principales ubicados en la CEDA:• Muro 1: Canal de Churubusco – Frutas y Legumbres.• Muro 5: Eje 5 Sur – Subasta.

Estos módulos funcionan con un horario especial, incluyendo jornadas nocturnas, enfocándose en la población de 1 a 10 años y adultos de 20 a 49 años.

¿Dónde se ubican los módulos de vacunación en la CEDA?

Se recomienda revisar las redes sociales oficiales de la Central de Abasto (@CdeAbastoCDMX) para confirmar la ubicación exacta durante el día de la visita, ya que las brigadas pueden ser móviles o aumentar hasta cinco módulos de atención a la vacunación por el contagio de sarampión.

Debido a la afluencia de entre 300 y 500 mil personas al día en la CEDA, autoridades de Salud-CDMX instalaron módulos de vacunación con gran afluencia. Ampliar

¿Por qué se realiza vacunación nocturna en la Central de Abasto?

Cabe señalar que la principal actividad en la CEDA se realiza en la madrugada debido a la llegada diaria de entre 300 y 500 mil personas, lo que motivó a las autoridades a implementar este esquema especial de atención sanitaria.

