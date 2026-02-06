Vacuna contra el sarampión: ¿Por qué los adultos de más de 50 años no son un grupo prioritario?

Ante el aumento de casos de sarampión, muchas personas se preguntan por qué los mayores de 50 años no están considerados como grupo prioritario en las jornadas de vacunación. La razón principal tiene que ver con la protección natural que gran parte de esta población ya tiene contra la enfermedad.

¿Por qué los mayores de 50 años no son grupo prioritario?

Las personas mayores de 50 años, en su mayoría, ya estuvieron expuestas al virus del sarampión durante su infancia, cuando la enfermedad era común y la vacunación aún no estaba completamente extendida. Haber padecido sarampión genera inmunidad de por vida, lo que reduce de forma importante el riesgo de un nuevo contagio.

¿Quiénes sí son grupo prioritario?

Las autoridades de salud enfocan las jornadas de vacunación en niñas, niños, adolescentes, adultos jóvenes y toda persona de menos de 49 años, así como en personas que no cuentan con esquema completo o no tienen comprobante de vacunación. Estos grupos son más vulnerables y pueden facilitar la transmisión comunitaria del virus.

Datos clave sobre la protección contra el sarampión en mayores de 50 años

De acuerdo con especialistas en salud pública, más del 90% de las personas nacidas antes de 1970 tuvo contacto directo con el virus del sarampión en algún momento de su vida, lo que les otorgó inmunidad natural.

Además, estudios epidemiológicos indican que los brotes recientes se concentran principalmente en poblaciones no vacunadas o con esquemas incompletos, y no en adultos mayores, razón por la cual no son considerados grupo prioritario en campañas masivas.