Reportan casos de sarampión en 300 municipios del país; Secretaría de Salud refuerza vacunación

En 300 municipios del país se han registrado casos de sarampión, así lo informó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El último corte de la semana epidemiológica del 2026 se reportan mil 725 casos probables de enfermedad febril exantemática y 533 casos confirmados de sarampión.

¿Cuál es el panorama epidemiológico actual?

En la semana epidemiológica 5 de este mismo año se acumularon 578 casos probables y 30 casos confirmados.

El total acumulado de casos confirmados llega a ocho mil 459 casos distribuidos en 32 estados y 300 municipios.

En las últimas 24 horas se reportaron 46 casos nuevos.

Los municipios donde se han registrado más contagios son: Chihuahua, cuatro 502; Jalisco, con mil 848; Chiapas, con 479; Michoacán, con 286, mientras que el estado de Guerrero registra 270 casos.

¿Qué acciones se están tomando ante el brote?

El listado completo de los 300 municipios y sus cifras está disponible en la plataforma de datos abiertos del gobierno.

Este la Secretaria de Salud reforzó la cobertura de vacunas en los municipios con mayor carga de casos. Las autoridades locales recibieron la información y programaron campañas de vacunación dirigidas a los grupos de edad con mayor incidencia.

Los centros de salud reportaron disponibilidad de la vacuna contra el sarampión y la aplicación de dosis de refuerzo conforme al esquema nacional.

En la última semana se contabilizaron 12 mil 340 dosis administradas.

