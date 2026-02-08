CDMX inicia campaña de vacunación contra sarampión

CIUDAD DE MÉXICO, 08FEBRERO2026.- Campaña de vacunación contra el sarampión, que se llevó a cabo en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Al recordar que la Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica por sarampión, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el inicio de la campaña de vacunación con la que dijo, se buscará acercar a toda la población y visitantes, la vacuna contra este padecimiento.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Desde la entrada de Los Leones en Chapultepec, enfatizó que la mejor forma de combatir el sarampión, es a través de la vacunación para menores de edad, pero también enfatizó, deben revisarlo los adultos, ya que de los casos actuales, refirió, 86 son personas entre 20 y 45 años.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Reportan casos de sarampión en 300 municipios del país; Secretaría de Salud refuerza vacunación

¿Cuál es la situación actual del virus en la capital?

“En la ciudad llevamos 166 casos confirmados hasta el viernes 6 de febrero, tenemos una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada cien mil habitantes de acuerdo con la vigilancia epidemiológica y es una cifra que nos permite actuar con oportunidad y con responsabilidad, estamos ante una señal clara de alerta que exige la prevención, la vacunación y la respuesta temprana para evitar la propagación de este virus por eso hoy damos a conocer el despliegue de un operativo territorial de vacunación contra sarampión en la Ciudad de México”.

Brugada enfatizó que existen las mejores condiciones de salud en la capital del país, por lo que hizo un llamado a la población a prevenir el sarampión a través de la vacuna, pues dijo, en esta semana se ha logrado vacunar a 50 mil personas mientras que desde el año pasado hasta este domingo, 900 mil.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud informa que México cuenta con vacunas contra el sarampión suficientes

Así mismo indicó que para este programa se contará con mil 500 servidores públicos del IMSS Bienestar, IMSS, ISSSTE, también de la Secretaría de Salud, Gobierno de la Ciudad y de la Universidad de la Salud.

¿Dónde se ubicarán los puntos de vacunación y brigadas?

“Y vamos a tener además de las 500 brigadas, los 300 centros de salud que tiene la Ciudad a cargo del IMSS Bienestar con sus puertas abiertas para la vacunación… que la mitad de brigadas van a estar en puntos fijos en la Ciudad de México, van a estar trabajando con el objetivo de la vacunación… vamos a tener primeramente 21 puntos con horario extendido en las 16 demarcaciones, es decir, estamos hablando que en cada demarcación vamos a tener puntos estratégicos que van a trabajar de la 9 a 11 de la noche”, señaló la mandataria capitalina.

Brugada también explicó que se tendrán 50 puntos fijos en zonas de gran concentración de personas como parques y mercados, 70 en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 10 en estaciones específicas del Metrobús, 10 de transporte eléctricos y 10 de RTP.

También 50 brigadas en escuelas de nivel medio superior y superior y 250 a través de un barrido territorial por las demarcaciones iniciando por Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Responsabilizan a Sheinbaum por alerta de sarampión en México

Así mismo refirió que con horario extendido se atenderán centrales camioneras además de un operativo especial en la Central de Abasto donde destacó que llegan entre alrededor de 400 ml personas.

Previamente, la Secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman, recordó que los síntomas comienzan con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y ojos irritados y después luego enfatizó, aparece salpullido en la piel y puede causar complicaciones graves en niñas y niños pequeños, personas no vacunadas y que tienen defensas bajas y mujeres embarazadas, también detalló que el 81% de los casos que se registraron en la capital, eran personas sin vacunación.

En tanto, el representante de México de la Organización Panamericana d ela Salud y la Organización Mundial de la Salud, José Moya Medina, recordó que desde el año pasado y en lo que va del 2026 se han registrado distintos brotes en partes de la región como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Salvador y otros, además destacó que en los últimos 20 años la vacunación ha salvado la vida de más de 30 millones de personas en el mundo.

Síguenos en Google News y encuentra más información