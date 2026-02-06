Autoridades llaman a vacunación contra sarampión ante riesgo de contagio en México

Incrementan casos de sarampion en Mexico; campañas de vacunación y el uso obligatorio y por recomendación de cubrebocas

No queremos alarmar a la población, pero sí alertar que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y del riesgo que representa, reconoció el subsecretario de Política de Salud y Bienestar Poblacional del gobierno federal, Ramiro López Elizalde, quien afirmó “el uso de cubrebocas no sustituye la vacunación contra sarampión”, por lo que llamó a la población vulnerable en México a vacunarse.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el doctor dijo que, en el caso del sarampión, “la enfermedad es sumamente contagiosa, muchísimo más que el Covid cuando no se tenía la vacuna, debido a que cuando no se está vacunado se puede contagiar hasta 18 personas y el virus quedar suspendido hasta por 20 horas en las superficies tocadas por la persona contagiada”. Por ello hizo el llamado urgente a vacunarse.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco registra 1183 contagios de sarampión y refuerza vigilancia epidemiológica

Hay suficientes vacunas contra el #Sarampión:



"Tenemos en este momento más de 23 millones de vacunas disponibles que están dispersas en todos los estados (...) Estamos muy al pendiente de que se haga la compra de nuevo biológico si es necesario", @RamiroLopezE.



🎙️ @warkentin… pic.twitter.com/6cNYZQxGsd — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 6, 2026

TE PUEDE INTERESAR: OPS emite alerta epidemiológica por brote de sarampión en América; México lidera casos a solo 100 días del Mundial

¿Por qué el sarampión representa un alto riesgo de contagio?

El cubrebocas reconoció que puede ayudar en espacios cerrados, la enfermedad a veces se confunde con un catarro común, pero si algo dejó la pandemia en el tema de cuidados dijo “es el lavado de manos y el uso de cubrebocas que no sustituye la vacuna”.

Los grupos prioritarios y vulnerables contra el #Sarampión: @RamiroLopezE



- Entre 10 a 49 años, que no cuenten o no recuerden su esquema de vacunación.

- Cuestiones laborales: personal de salud, educativo, jornaleros y personas migrantes.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/MFvOK0iGAv — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 6, 2026

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

El grupo a vacunar son niños y niños de 1 años a 18 meses, a poblaciones rezagadas si hay duda de 2 a 9 años y si algún adulto no recuerde si se vacunó o no encuentre su cartilla es el grupo prioritario de 10 a 49 años. Y un grupo más que por cuestión labora es el personal de salud, personal educativo, jornaleros que migran.

En lugares donde hay brotes como Jalisco, donde se está aplicando la “dosis cero” a niñas y niños de 6 a 11 meses.

Aseguró “no estamos cruzados de brazos” , al referir que secretarios de salud y estatales han estado trabajando en el cerco y lamentó que en redes haya personas antivacunas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No es solo un sarpullido! Academia de Pediatría advierte riesgos mortales del sarampión

¿México cuenta con vacunas suficientes?

El subsecretario de Política de Salud y Bienestar Poblacional del gobierno federa, afirmó que “hay más de 23 millones de vacunas disponibles” para las personas vulnerables en todos los estados, estamos pendientes de que se haga la compra de más inmunológicos de ser necesario.

En el caso de no encontrar la vacuna deben dejar su nombre y teléfono para que las autoridades la consigan, cualquier persona sin derechohabiente siendo de grupo vulnerable puede acceder a ella o localizarla marcando el 079.

Finalmente, resaltó que las personas mayores de más de 50 años, durante la infancia tuvieron inmunidad comunitaria, la vacunación estaba por encima del 95% lo que les da la seguridad de que no se van a contagiar.