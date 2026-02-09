Edomex refuerza filtros sanitarios y uso de cubrebocas por prevención de sarampión

Con el objetivo de prevenir, detectar y atender oportunamente casos de sarampión, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, recomendó implementar filtros sanitarios diarios en todos los planteles educativos y solicitar nuevamente el uso de cubrebocas a partir del lunes 9 de febrero.

La medida está dirigida a autoridades educativas estatales y municipales, directores de escuelas y personal de salud escolar, quienes deberán reforzar acciones de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de esta enfermedad.

🦠 Ante el sarampión, la mejor defensa es la prevención.

Vacunarse a tiempo reduce riesgos y protege a nuestras comunidades. 💉

La salud empieza con acciones responsables.

¿Qué incluyen los filtros sanitarios en escuelas del Edomex?

Los filtros sanitarios deberán aplicarse diariamente en la entrada de los planteles e incluir toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida. En caso de detectar temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, el alumno deberá ser aislado y se deberá contactar de inmediato a la unidad de salud correspondiente.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud estatal llamó a promover la vacunación contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) en niñas y niños de 6 meses a 9 años, así como la vacuna Sarampión y Rubéola (SR) en personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial.

Además, se pidió facilitar campañas de recuperación de coberturas vacunales en coordinación con las instancias de salud.

¿Es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas?

El uso de cubrebocas deberá aplicarse a todo el personal escolar y a estudiantes de niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física. También se deberá capacitar al personal designado en la identificación de signos de sarampión Edomex, protocolos de aislamiento y notificación.

Las escuelas deberán informar a madres, padres y tutores sobre estas medidas, establecer canales de comunicación con unidades de salud y dar seguimiento a posibles casos sospechosos.

Campaña estatal de vacunación contra el sarampión

La secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, subrayó que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión y otras enfermedades. Informó que del 7 al 15 de febrero se realiza la Campaña Estatal de Vacunación, con 450 puntos de inmunización en la entidad.

Gracias a estas acciones, a la fecha se han aplicado más de 1.6 millones de vacunas contra el sarampión.

Delfina Gómez llama a la prevención

La gobernadora Delfina Gómez aseguró que en el Estado de México no existe un brote grave de sarampión, pero destacó que es mejor prevenir.

“Vienen etapas de cuidado, tenemos que prevenir. No hay un brote exagerado, pero más vale prevenir para evitar que se venga con mayor fuerza”, señaló.

Pidió a las comunidades educativas reforzar el uso de cubrebocas y los filtros de ingreso, así como a madres y padres revisar a sus hijas e hijos antes de llevarlos a la escuela.