Sarampión en México: En abril el país debe contener el virus o podría perder su estatus ante la OPS

Niños forman parte de los grupos más vulnerables ante el repunte de sarampión en México, en medio de la evaluación de la OPS sobre el estatus del país.

Con más de ocho mil casos confirmados y un incremento de contagios en estados como Chihuahua, Jalisco y Chiapas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) podría declarar en abril que el territorio mexicano ya no cumple como país libre de sarampión.

Perder esta certificación, otorgada en 2016 por la Comisión Internacional de Expertos, implica que el sarampión se está propagando de forma continua. Esto indicaría la existencia de cadenas de contagio activas que, de acuerdo con la OPS, suelen estar asociadas a deficiencias en la vacunación, la vigilancia epidemiológica o la respuesta ante brotes.

Y aunque no existen sanciones, las consecuencias pueden derivar en un mayor riesgo de contagios de sarampión o rubéola, principalmente en niños y grupos vulnerables, además de una mayor presión sobre el sistema de salud y un posible retroceso en los avances en salud pública que tomó años lograr.

¿México tiene un brote de sarampión?

Sí. En caso de que México pierda esta verificación, tendría que interrumpir la transmisión endémica durante al menos 12 meses, presentar a la OPS un plan de acciones correctivas y fortalecer los sistemas de inmunización, vigilancia y respuesta a brotes.

Para el organismo, esta verificación solo puede otorgarse cuando la evidencia epidemiológica y de laboratorio demuestra que existe una cadena de transmisión de una cepa viral que se ha mantenido de forma ininterrumpida durante un año.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México en 2026?

A pesar de las campañas de vacunación, el sarampión registra casos en 300 municipios de las 32 entidades del país y más de 25 muertes hasta el momento. México encabeza la lista de contagios en las Américas, a poco más de 100 días del inicio del Mundial de Futbol en la Ciudad de México.