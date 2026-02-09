Vacuna contra el Sarampión en CDMX: ¿En dónde están vacunando HOY?; Módulos y horarios

Ante el aumento de casos de sarampión en el país, las autoridades de la Ciudad de México implementaron la vacunación en distintos puntos clave de la capital, ya que, son módulos ubicados en puntos de alto flujo para acercar el biológico a personas que aún no cuentan con esquema completo de inmunización.

¿Dónde están aplicando las jornadas de vacunación contra el Sarampión en CDMX?

La estrategia capitalina contempla módulos en puntos clave de la CDMX vacunas contra el sarampión para facilitar que personas de todas las edades (especialmente quienes no cuentan con sus dosis completas) puedan acudir sin necesidad de desplazarse a un centro de salud tradicional.

Revisa la página oficial para los Centros de Salud de las 16 alcaldías en la capital con estos puntos oficiales:

Módulo UNAM: CCH Naucalpan y ENP 5

En Coyoacán, en el Centro de Salud TIII Dr. Gustavo Rovirosa Pérez.

En la colonia Agrícola Oriental, al oriente de Iztacalco, en el mercado Leandro Valle.

Asimismo, los puntos fijos con un horario de 9:00 AM hasta las 23:00 hrs que estableció el Gobierno de la CDMX se encuentran en :

Parque de la Bombilla

Estación del Cablebús Vasco de Quiroga

Parque Jardín Hidalgo

Alameda Norte

Parque La Postal

Parque de los Venados

Centro de Coyoacán

Mercado Verde

Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Mercado Rosa Torres

Jardín Hidalgo en Cuautepec

Deportivo Carmen Serdán

Basílica de Guadalupe

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Explanada de la Alcaldía Iztacalco

Kiosco de Sur 16

UTOPÍA Ixtapalcalli

Parque Elektra

UTOPÍA Meyehualco

UTOPÍA La Cascada

UTOPÍA Libertad

UTOPÍA Atzintli

Trolebús Santa Martha

Exterior del Metro Constitución de 1917

Parque Cañitas

Metro Polanco

DIF Milpa Alta

Plaza Corregidora

¿Cuáles son los síntomas del Sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y sus síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio. En general, se presentan por etapas.

Son parecidos a los de una gripa fuerte:

Fiebre alta (puede superar los 39 °C)

Tos seca y persistente

Escurrimiento nasal

Dolor de garganta

Ojos rojos, llorosos o con ardor (conjuntivitis)

Cansancio intenso y malestar general

La erupción en la piel (exantema) suele aparecer 3 a 5 días después de los primeros síntomas:

Inicia en la cara y detrás de las orejas

Se extiende al cuello, torso, brazos y piernas

Son manchas rojas que pueden unirse

Puede venir acompañada de fiebre alta