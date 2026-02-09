Vacuna contra el Sarampión en CDMX: ¿En dónde están vacunando HOY?; Módulos y horarios
Ante el aumento de casos de sarampión en el país, las autoridades de la Ciudad de México implementaron la vacunación en distintos puntos clave de la capital, ya que, son módulos ubicados en puntos de alto flujo para acercar el biológico a personas que aún no cuentan con esquema completo de inmunización.
¿Dónde están aplicando las jornadas de vacunación contra el Sarampión en CDMX?
La estrategia capitalina contempla módulos en puntos clave de la CDMX vacunas contra el sarampión para facilitar que personas de todas las edades (especialmente quienes no cuentan con sus dosis completas) puedan acudir sin necesidad de desplazarse a un centro de salud tradicional.
Revisa la página oficial para los Centros de Salud de las 16 alcaldías en la capital con estos puntos oficiales:
- Módulo UNAM: CCH Naucalpan y ENP 5
- En Coyoacán, en el Centro de Salud TIII Dr. Gustavo Rovirosa Pérez.
- En la colonia Agrícola Oriental, al oriente de Iztacalco, en el mercado Leandro Valle.
Asimismo, los puntos fijos con un horario de 9:00 AM hasta las 23:00 hrs que estableció el Gobierno de la CDMX se encuentran en :
- Parque de la Bombilla
- Estación del Cablebús Vasco de Quiroga
- Parque Jardín Hidalgo
- Alameda Norte
- Parque La Postal
- Parque de los Venados
- Centro de Coyoacán
- Mercado Verde
- Bellas Artes
- Ángel de la Independencia
- Módulo Central de Emergencias
- Mercado Rosa Torres
- Jardín Hidalgo en Cuautepec
- Deportivo Carmen Serdán
- Basílica de Guadalupe
- Exterior del Mercado Río Blanco
- Kiosco San Felipe de Jesús
- Deportivo Hermanos Galeana
- Explanada de la Alcaldía Iztacalco
- Kiosco de Sur 16
- UTOPÍA Ixtapalcalli
- Parque Elektra
- UTOPÍA Meyehualco
- UTOPÍA La Cascada
- UTOPÍA Libertad
- UTOPÍA Atzintli
- Trolebús Santa Martha
- Exterior del Metro Constitución de 1917
- Parque Cañitas
- Metro Polanco
- DIF Milpa Alta
- Plaza Corregidora
¿Cuáles son los síntomas del Sarampión?
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y sus síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio. En general, se presentan por etapas.
Son parecidos a los de una gripa fuerte:
- Fiebre alta (puede superar los 39 °C)
- Tos seca y persistente
- Escurrimiento nasal
- Dolor de garganta
- Ojos rojos, llorosos o con ardor (conjuntivitis)
- Cansancio intenso y malestar general
La erupción en la piel (exantema) suele aparecer 3 a 5 días después de los primeros síntomas:
- Inicia en la cara y detrás de las orejas
- Se extiende al cuello, torso, brazos y piernas
- Son manchas rojas que pueden unirse
- Puede venir acompañada de fiebre alta
