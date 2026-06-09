Jubilación a los 55 años para generación nacida en 1979: Sheinbaum cambió las reglas del retiro

El cambio en el ISSSTE permitirá a trabajadores nacidos en 1979 jubilarse a los 55 años con pensión completa.

Si eres de la generación de finales de los setenta y pensabas que las reformas pasadas te iban a dejar pegado al escritorio hasta los 60 o 65 años, este cambio puede moverle bastante a tus planes de retiro. Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ajustó el sistema de pensiones del ISSSTE para que ciertos trabajadores puedan jubilarse antes de lo previsto.

Y es que, como ya hemos platicado varias veces aquí en W Radio, la medida armó un esquema de reducción gradual que permitirá a algunos empleados públicos acceder a su pensión desde los 55 años.

¿Quiénes podrán jubilarse a los 55 años con el nuevo decreto?

El beneficio va dirigido a un grupo muy específico dentro del sector público. Para entrar en este escenario favorable, se debe cumplir con este perfil:

Trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE

Personas nacidas en 1979

Que estén bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio

Este grupo coincide justo con el momento en que la tabla de reducción de edad llega a su punto más bajo en 2034.

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¿Por qué los nacidos en 1979 tienen ventaja?

El cambio legal mete una tabla de reducción progresiva de la edad de jubilación que se ajusta cada tres años hasta estabilizarse en 2034. Eso provoca que:

En 2034, la edad mínima para hombres sea de 55 años

Para mujeres, el límite baje a 53 años

Quienes nacieron en 1979 van a cumplir exactamente esa edad cuando el requisito llegue a su nivel más bajo. Dicho en pocas palabras, les toca el mejor escenario posible dentro del nuevo esquema.

¿Qué requisitos debes cumplir para jubilarte antes?

El decreto pone dos filtros obligatorios para saber quién sí puede acceder al beneficio.

Estar en el régimen correcto

Solo aplica para trabajadores bajo el Artículo Décimo Transitorio

Quedan fuera quienes estén en cuentas individuales o Afore

Cumplir años de servicio

Hombres: mínimo 30 años trabajados

Mujeres: mínimo 28 años

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¿La pensión se paga completa o hay recortes?

Tal como lo hemos explicado aquí en W, la cosa queda así:

Se garantiza el 100% del sueldo básico regulado

No hay penalización por retiro anticipado

El pago arranca íntegro desde el primer mes

Esto elimina uno de los mayores miedos de la jubilación temprana: que el cheque salga recortado.

¿Cómo se protege el monto de la pensión con el tiempo?

Además del pago completo, el esquema incluye protección frente a la inflación. Eso significa:

Ajustes anuales conforme suban los precios

Mantenimiento del poder adquisitivo

Cobertura médica garantizada por el ISSSTE

¿Por qué este decreto cambia el sistema de pensiones?

La medida marca un giro respecto a reformas anteriores que solo empujaban la edad de retiro hacia arriba, porque ahora se busca dar mayor certidumbre a los trabajadores en activo, facilitar la salida anticipada en condiciones completas y estabilizar el sistema rumbo a 2034.

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