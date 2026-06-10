Atacan a balazos a la síndica de Cortázar y a su hijo; culpan al alcalde Mauricio Estefanía

Atacan a balazos a la sindica del municipio de Cortázar, Damaris Salazar, y a su hijo, quienes son esposa e hijo de Diego Estefanía, hermano del alcalde Mauricio Estefanía; hasta el momento se desconoce el estado de salud.

La tarde de este martes en la glorieta de la la colonia Los Huertos en Cortázar, se dio el ataque armado el contra de los tripulante de una camioneta negra.

El reporte se giró de manera inmediata el sistema de emergencias 911 donde hasta lugar arribaron elementos de la Policía Municipal.

¿De qué acusan directamente al alcalde Mauricio Estefanía?

Tras los hechos en un vídeo en vivo realizado por el propio Diego Estefanía, lanzó una grave acusación al responsabilizar públicamente a su hermano, Mauricio Estefanía, actual presidente municipal de Cortázar, así como a la regidora Mariana Ruelas, por el atentado.

Incluso señala que el se encuentra bien y explico lo sucedido, en donde también señaló que tanto Damaris Salazar, quien se desempeña como sindica en el municipio y si hijo se encuentran bien.

“Que tal amigos, comentarles que en este vídeo estoy bien, gracias a dios, a mi niño y a mi esposa los balacearon, gracias a Dios se encuentran en tranquilidad, pero si quiero ser responsable a Mauricio Estefanía, por todas sus amenazas que me hizo y a toda su gente, también a Mariana Ruelas, que es su regidora y está atrás de todo esto, toda su gente los quiero ser responsables porque no se vale, con los niños no, se hubieran tocado de frente conmigo, esto ya fue mucho, la verdad yo me he quedado callado y tranquilo y que sigan acomodando sus cosas, no se vale” fueron algunas de la palabras en el vídeo.

¿Qué acciones tomaron las autoridades ministeriales ante el atentado?

Se sabe que lugar fue acordonado por los elementos de la Policía Municipal y se dio parte a la fiscalía general del estado, quienes a través de sus agentes de investigación criminal realizarán las indagatorias necesarias así como el perito, procesar la escena ya que la camioneta quedó completamente dañada por las balas.

Asimismo se dio inicio a una carpeta de investigación por el hecho y se estará a la espera de mucha más información por parte del municipio de Cortázar, así como del afectado.

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