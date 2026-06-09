Alerta por brote de sarampión en Zacatecas: Diputada del PAN exige frenar contagios y defunciones de niños

La diputada federal Noemí Luna, exigió a los gobiernos federal y de Zacatecas, una estrategia sanitaria integral para contener la expansión del sarampión en México y en dicha entidad, para proteger la vida de la población, especialmente de niñas y niños.

La petición se da tras la reaparición de esta enfermedad en el país, la cual representa uno de los mayores retrocesos en materia de salud pública en las últimas décadas.

La legisladora del PAN resaltó que el sarampión había sido erradicado hace décadas y hoy vuelve a registrarse con consecuencias fatales, a pesar de ser prevenible mediante la vacunación.

Alertó sobre la situación en Zacatecas, donde se reportan ya 146 casos y cuatro defunciones de febrero de 2025 a la fecha, desde la reaparición del virus en México.

Noemí Luna insistió que las autoridades sanitarias deben actuar de manera inmediata, al tratarse de una de las enfermedades más contagiosas.

Recordó que una persona con Covid-19 podía contagiar en promedio a cuatro personas, pero un paciente con sarampión puede transmitirlo hasta a 15.

Por ello, expresó su preocupación por que cerca de la mitad de los casos y fallecimientos se han presentado en menores de siete años.