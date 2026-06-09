Inversión histórica en carreteras de Veracruz: Gobierno de México destinará más de 18 mil mdp

MX- En 2026 la inversión será de 9.2 mil mdp con la creación de más de 27 mil 600 empleos / W Radio

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), invertirá en este sexenio 18 mil 138 millones de pesos para mejorar la infraestructura carretera, puentes y caminos en el estado de Veracruz, lo que generará 54 mil 414 empleos.

En la “Conferencia del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, destacó que tan sólo en 2026 la inversión en estos rubros será de 9 mil 205.5 millones de pesos con la creación de 27 mil 616 empleos.

En cuanto a la reconstrucción por afectaciones de lluvias, informó que en mayo iniciaron los trabajos en 402 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, a través de 50 acciones y en 285 km de la Red Estatal en 35 acciones. Se realizan obras de drenaje, conservación de carreteras, estabilización de taludes, muros de contención y bacheo.

“Además, estamos interviniendo 18 puentes; son puentes que son construcciones nuevas en el caso de 11, seis ampliaciones de claros y una rehabilitación que en conjunto suman 2.5 km de longitud”, agregó.

El titular de la SICT también dio a conocer que, el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz lleva un 72 por ciento de avance.

MX- Los trabajos, que incluyen carreteras federales, autopistas, puentes y caminos, generarán 54 mil 414 empleos / W Radio Ampliar

“Estaremos terminándolo a finales de julio y estaremos terminando cinco meses antes de lo programado, de lo contractual. Va muy bien el puente, son 2 km y el beneficio principal es la reducción de tiempos en uno de los entronques principales, que es la Ruta 140 con el acceso al Puerto”.

Respecto al nuevo Puente Coatzacoalcos III, de 6 km de longitud, anunció que la inversión será de 5 mil 800 millones de pesos y en la parte principal tendrá 40 metros de altura para darle acceso a barcos de gran calado.

“La obra inicia en julio de este año, será el puente de mayor longitud y de mayor altura que estaremos construyendo en esta administración y además sobre un cuerpo de agua. Nos llevará del orden de tres años concluirlo”.

Añadió que continúan los trabajos de conservación en el puente Antonio Dovalí Jaime, donde se invertirán mil 100 mdp; se trabaja en la sustitución de 68 tirantes de acero de presfuerzo.

En 2025 se cambiaron seis tirantes y durante este año serán14; además, para 2027 se programaron trabajos de conservación en los puentea Río Papaloapan y Alvarado.

MX- En mayo iniciaron los trabajos en 402 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje Ampliar

Asimismo, el próximo año se trabajará en 350 metros del Distribuidor Paso del Toro donde se invertirán 354.5 mdp, en beneficio de 846 mil 961 habitantes.

También se modernizan 20 km de la autopista Cardel-Poza Rica, en el tramo Laguna Verde-La Mancha, con inversión de 2 mil 252 mdp.

Esteva Medina mencionó que en el MegaBachetón se invertirán 2 mil 714 mdp, entre 2025 y 2026, para atender la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje del estado. El año pasado se intervinieron 92 km y este año se atenderán 615 km en obras de pavimentación y en labores de bacheo se atienden los 2 mil 600 km de la red federal en el estado.

“La Presidenta desde la transición nos pidió Tuxpan hacia Pánuco, que es la 137, esa ya se está instalando las plantas de asfalto para arrancar esa obra”, indicó.

En conservación de autopistas, destacó las labores de bacheo, repavimentación y balizamiento en cinco autopistas (402 km), con una inversión de 549 mdp.

Finalmente, el funcionario federal mencionó que, en caminos rurales, se intervendrán 25 km en beneficio de 40 mil 826 habitantes, con una inversión de 50 mdp; y en Caminos Artesanales, durante 2026 se realizarán 11 caminos, equivalentes a 20 km, con inversión de 133 mdp, en beneficio de 13 localidades, de cuatro municipios.