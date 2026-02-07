CDMX lanza campaña masiva de vacunación contra el sarampión ante aumento de contagios

El gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de una campaña masiva de vacunación contra el sarampión como respuesta a la presencia de casos en la capital y al contexto de un brote más amplio en varias entidades del país.

La estrategia de vacunación está programada para comenzar el 8 de febrero de 2026, con módulos tanto móviles como fijos que operarán en diferentes puntos de la ciudad. El plan contempla recorridos diarios por bloques de 200 colonias durante varios días consecutivos, instalaciones en estaciones de transporte público y la disponibilidad de puntos de atención extendidos en cada una de las 16 alcaldías, con módulos que en algunos casos funcionarán hasta las 23:00 horas para facilitar el acceso a las personas que trabajan.

En total, se espera desplegar más de 2 mil puntos de vacunación entre módulos permanentes y móviles, incluyendo más de 300 centros de salud y 64 ubicaciones en el sistema de transporte capitalino, así como unidades en zonas de alta afluencia de público.

Los datos epidemiológicos más recientes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal indican que, hasta el 26 de enero de 2026, la Ciudad de México había registrado 157 casos confirmados de sarampión, situándola como la tercera entidad con mayor incidencia en el país, después de Jalisco y Chiapas.

La estrategia está dirigida especialmente a personas de hasta 49 años de edad, grupo en el que se concentra la mayoría de los casos detectados en la capital, aunque la vacuna también está disponible para menores de edad que no cuenten con el esquema completo.

El anuncio de la campaña se da en un contexto más amplio de alertas epidemiológicas y aumento de casos de sarampión en México y en la región de las Américas, donde autoridades sanitarias internacionales han documentado un incremento significativo de la enfermedad y han instado a reforzar la cobertura de vacunación para prevenir brotes y reducir la transmisión.

La campaña en la capital se suma a otras iniciativas en distintos estados para intensificar la vacunación y mitigar los efectos de un brote que ha presentado cifras elevadas en varias partes del país.

