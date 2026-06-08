⁠Con publicación en el DOF, Sheinbaum activó la jubilación anticipada con 30 años de servicio

El decreto publicado en el DOF reactiva la jubilación anticipada para el personal del Estado bajo el régimen Décimo Transitorio.

Ya no tienes que aventarte una eternidad en la oficina para poder disfrutar tu descanso. Si entraste joven a trabajar en alguna dependencia de gobierno, las reglas del juego cambiaron y nuevas disposiciones del ISSSTE buscan reconocer tu antigüedad laboral, frenando la tendencia de subir la edad de retiro y abriendo una oportunidad para que tengas una salida clara, ordenada y, sobre todo, financieramente segura para ti.

Y es que, tras la publicación de un decreto en el DOF, la presidenta Sheinbaum activó la jubilación anticipada con 30 años de servicio para los trabajadores que cumplan con todos los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos de edad y género para la jubilación anticipada?

La clave para poder iniciar el trámite es tu tiempo de cotización, pero también tienes que cruzarlo con tu edad actual. Las reglas de operación distinguen los requisitos por género y establecen un mínimo que vale la pena revisar con atención:

Para hombres: Es indispensable contar con al menos 30 años de servicio efectivos y cotizados. Para este periodo actual, la edad mínima requerida es de 58 años.

Para mujeres: El documento contempla una ventaja específica por equidad de género, permitiendo el retiro dos años antes. Se requieren 28 años de servicio y una edad mínima actual de 56 años.

Eso sí, para poder entrarle a este esquema de retiro anticipado, hay un requisito que no se puede brincar: pertenecer al régimen del Artículo Décimo Transitorio, es decir, al sistema tradicional de reparto.

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¿Cómo bajará la edad mínima de jubilación en los próximos años?

La principal novedad de este decreto respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum es que las edades de retiro no se van a quedar congeladas; al contrario, van a ir bajando. El DOF establece un calendario escalonado que reducirá la edad mínima requerida cada tres años.

Tal y como lo hemos platicado aquí en W Radio, esta ruta a la baja seguirá avanzando de manera gradual hasta llegar a su punto definitivo de estabilización en 2034, quedando de la siguiente forma:

Los hombres con sus 30 años de servicio podrán jubilarse con una edad mínima final de 55 años.

Las mujeres con sus 28 años de servicio consolidarán ese derecho a partir de los 53 años de edad.

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¿Recibiré mi dinero completo con la jubilación anticipada?

Esta es la duda que más se escucha en los pasillos de las oficinas, y la respuesta es un sí contundente. Dejar el escritorio antes no significa ningún castigo para tu bolsillo. El marco jurídico del ISSSTE deja claro este punto y garantiza protección económica total.

Si cumples con los años de servicio requeridos, tendrás derecho a recibir el 100% de tu último sueldo básico regulado. No se pueden aplicar penalizaciones ni descuentos por haberte jubilado antes, así que tu pago llegará completo desde el primer mes. Además, tu pensión cuenta con protección frente a la inflación, lo que significa que deberá ajustarse cada año para que no pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo.

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