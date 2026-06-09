¿Cerrarán los bancos en CDMX durante la inauguración del Mundial 2026?

Las sucursales bancarias de la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo 11 de junio, fecha en que se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

A través de una tarjeta informativa, el organismo señaló que los usuarios de servicios financieros podrán realizar sus operaciones de manera habitual en las sucursales bancarias de la capital del país, pese a la realización de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

¿Cuáles serán los horarios de atención de las sucursales el 11 de junio?

La ABM precisó que los horarios de atención al público serán los que cada institución bancaria tiene establecidos de forma particular, por lo que recomendó a los clientes consultar la disponibilidad de servicios directamente con su banco.

El organismo destacó que la prestación de los servicios bancarios es una actividad prioritaria y que el sistema financiero desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía nacional.

¿Cómo se prepara el sector bancario ante la llegada de turistas por el Mundial?

Asimismo, la Asociación de Bancos de México y las instituciones que la integran reiteraron su compromiso de mantener la calidad en la atención a clientes y usuarios, así como de contribuir al fortalecimiento y solidez del sistema financiero mexicano.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como una de sus sedes a la Ciudad de México, donde se espera una importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales durante el arranque de la justa deportiva.

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