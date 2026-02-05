“No hay vacunas”: Xavier Tello alerta por la peor crisis de sarampión en México en 30 años

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el infectólogo Xavier Tello aseguró que el repunte de casos representa la crisis de sarampión más severa en México en las últimas tres décadas, provocada por el abandono de los programas de vacunación y por la falta de presupuesto para garantizar la compra y distribución de vacunas; y mencionó que el cubrebocas ayuda muy poco a evitar en contagio.

El infectólogo desmintió que existan vacunas disponibles y sostuvo que no hay forma de comprobarlo debido a la opacidad en los datos y a los problemas de distribución.

“Claramente lo que está pasando es que no hay manera de que lo comprueben, los reto a que nos desmientan, que nos enseñen los números en cada una de las clínicas, un sistema en donde se pueda meter la gente online a decir oye, en la clínica de la esquina de tal calle hay 40 dosis”. — Xavier Tello, infectólogo

¿Por qué hay un brote de sarampión en México?

Tello explicó que el abandono de los programas de vacunación generó una gran cantidad de niños con esquemas incompletos, así como personas que nunca se vacunaron, lo que derivó en el actual brote de sarampión.

Indicó que el problema se originó por el reacomodo del presupuesto en salud, que dejó de ser suficiente para cubrir la compra de vacunas necesarias para prevenir enfermedades que ya estaban controladas.

“Uno de los pretextos favoritos para no cumplir en salud es que no teníamos capacidad de hacer prácticamente nada porque había una pandemia. Entonces, este pretexto bastante simplón lo que hizo es que se soslayaron muchas de las iniciativas en vacunación en sarampión, en el esquema normal de los niños, en el papiloma humano, es decir, se retrasó todo”. — Xavier Tello, infectólogo

¿Qué tan peligrosa es la crisis de sarampión?

El infectólogo advirtió que el sarampión es posiblemente la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe, con una capacidad de transmisión extremadamente alta.

Señaló que una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 más, lo que en poblaciones no vacunadas representa un riesgo grave, ya que se generan brotes masivos como el que actualmente enfrenta México.

¿Por qué no hay vacunas disponibles?

Sobre la disponibilidad de vacunas, Tello afirmó que no hay manera de que estén almacenadas porque simplemente no se han solicitado a los fabricantes. Explicó que el argumento de que los medicamentos y vacunas “existen en algún lugar del mundo” es un mito, ya que estos deben fabricarse, pedirse con anticipación y pagarse para que sean enviados al país.

“Se tienen que fabricar, es decir, yo voy a comprar las vacunas del año entrante y el día de hoy estoy haciéndole pedido a los fabricantes y pagándoles para que las hagan y las manden por eso es importante que expliquen el mecanismo mediante el cual las pidieron, dónde llegan, con qué fabricantes y cómo las van a distribuir… sencillamente no están resolviendo el problema”. — Xavier Tello, infectólogo

