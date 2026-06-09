México suspende importación de ganado de EU por gusano barrenador

México suspende de manera temporal importación de ganado vivo de EU ante la presencia de gusano barrenador en Texas y Nuevo México

Luego de confirmarse la presencia del gusano barrenador del ganado en Estados Unidos como es el caso de diversos condados de Texas y en Nuevo México, la Secretaría de Agricultura de México, en coordinación con el Departamento de Agricultura de la Unión Americana, determinó la importación del ganado suspendida de manera temporal a nuestro país de animales vivos procedentes del vecino del norte.

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¿Por qué se suspendió la importación de ganado?

La dependencia del Gobierno Federal informó que con esta medida se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste de México, y preserva su estatus zoosanitario, pues actualmente no se registra la presencia del gusano barrenador, es decir, no hay presencia de esta plaga en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa y es necesario proteger esas entidades.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura explicó que la suspensión temporal de la importación de ganado vivo proveniente de Estados Unidos se derivó de la notificación de las autoridades estadunidenses el pasado 4 de junio de 2026, respecto a la confirmación de la presencia del gusano en un bovino localizado en el condado de Zavala, Texas.

¿Qué animales están incluidos en la medida sanitaria?

Por lo que autoridades sanitarias de ambos países mantienen un intercambio permanente de información, así como reuniones de trabajo en las cuales se acordó esta suspensión temporal de la importación a territorio nacional de bovinos destinados a reproducción y sacrificio; rumiantes silvestres; equinos, cerdos, ovinos y caprinos, así como aves canoras y de ornato, además de hurones.

Recuerda que es importante examinar con regularidad a tus animales o ganado, especialmente cuando presentan alguna herida, por lo que hay que darles el tratamiento adecuado. 🐄🐖🐎



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En lo referente a perros de compañía, acordaron reforzar las inspecciones sanitarias en los puntos de ingreso a México y evaluar medidas complementarias para acreditar la condición sanitaria de las mascotas.

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Las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos mantienen una coordinación permanente en el intercambio técnico y científico de información para identificar las mercancías que no representan riesgo sanitario y establecer las medidas que permitan la reanudación ordenada y segura del comercio bilateral.

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