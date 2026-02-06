Jalisco registra 1183 contagios de sarampión y refuerza vigilancia epidemiológica

Jalisco acumula más de mil casos de sarampión, autoridades llaman a la vacunación y el uso de cubrebocas. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) diera a conocer que México ocupa el número uno en contagios de sarampión en América, el director de Salud Pública de Jalisco, Carlos Rivera Ávila, confirmó que en su entidad suman 1183 casos que se incrementaron a raíz de las fiestas de fin de año y el regreso a clases.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, señaló que “de los casos confirmados en el estado el 96% no tiene un esquema de vacunación completo o no tiene una sola vacuna”, por lo que el virus al ser altamente transmisible encuentra buenos receptores en ellos, señaló.

En #Jalisco, uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de #Sarampión.#AlAire 🎙️ Dr. Roberto Carlos Rivera, Dir. general de Salud Pública de Jalisco.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME https://t.co/iIQKhpGIri — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 6, 2026

TE PUEDE INTERESAR: CDMX registra 113 casos de sarampión: Clara Brugada pide a menores de 49 años vacunarse

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión en Jalisco?

El incremento en el número de contagios en la entidad, dijo, “nos mantiene desde el día de ayer con la vigilancia epidemiológica muy activa con la aplicación de pruebas y la implementación del uso de mascarillas o cubrebocas”.

Detalló que luego de la elevación de casos en las escuelas, preescolar, primaria y algunas secundarias pasaron en solo una semana a 30 planteles detectados con transmisión y al ser el sarampión un virus que se transmite por vía respiratoria, el uso de cubreboca es ideal, “como una medida de prevención obligatoria en zona metropolitana”.

TE PUEDE INTERESAR: OPS emite alerta epidemiológica por brote de sarampión en América; México lidera casos a solo 100 días del Mundial

¿En qué municipios es obligatorio el uso de cubrebocas?

Los municipios conurbados que comprende la medida son: Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Ixtlahuacán de los membrillos.

Resaltó que a pesar de que se ha trabajado con la vacunación en las escuelas “hay padres que no han aceptado la vacunación”, actualmente hay más de 130 módulos extramuros además de 600 unidades que aplican continuamente las vacunas.

Es una vacuna gratuita, suficiente y que no provoca reacciones adversas, por lo que hizo un llamado a las personas menores de 49 años a vacunarse.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sarampión en la UNAM? Esto es lo que sabemos

Síguenos en Google News y encuentra más información