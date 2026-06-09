Hoy No Circula miércoles 10 de junio: lista completa de vehículos que descansan en CDMX y Edomex

Estos son los autos que no circulan este 10 de junio por el Hoy No Circula. IA

Los conductores de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este miércoles 10 de junio de 2026, ya que el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en las 16 alcaldías capitalinas y en los municipios conurbados del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial aplicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las autoridades ambientales locales, este miércoles deberán suspender su circulación determinados vehículos con base en el color del engomado, la terminación de placa y el holograma de verificación.

El objetivo del programa es reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente durante la temporada de altas temperaturas y formación de ozono.

¿Qué autos no circulan este miércoles 10 de junio en CDMX y Edomex?

Para este miércoles 10 de junio de 2026, no podrán circular los siguientes vehículos:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica tanto en la Ciudad de México como en los municipios mexiquenses donde opera el programa ambiental metropolitano.

¿Qué vehículos sí están exentos del Hoy No Circula?

Las restricciones no aplican para:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y servicios esenciales autorizados.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles cambios derivados de contingencias ambientales, ya que las restricciones pueden modificarse si se registra mala calidad del aire.

El programa Hoy No Circula se mantiene como una de las principales estrategias ambientales para disminuir las emisiones vehiculares en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para este miércoles 10 de junio, la restricción corresponde a los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y hologramas 1 y 2, por lo que miles de automovilistas deberán buscar alternativas de movilidad para realizar sus actividades cotidianas.