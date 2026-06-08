Brugada revela cierres totales y parciales en CDMX por Mundial 2026: calles, zonas y horarios
Los cierres viales en CDMX por el Mundial 2026 comenzarán el 10 de junio y se intensificarán el día 11, con restricciones totales y parciales en zonas como Tlalpan, Acoxpa y Santa Úrsula, confirmó Clara Brugada
Si te mueves por el sur de la Ciudad de México, toma previsiones. Con el arranque del Mundial 2026, el gobierno capitalino va a activar un operativo de movilidad con cierres graduales y totales en las inmediaciones del estadio y Clara Brugada ya dio a conocer cuáles serán estas afectaciones y cierres muy cerca del Estadio Ciudad de México, y aquí te contamos.
¿Cuándo comienzan los cierres viales por el Mundial 2026 en CDMX?
De acuerdo con el plan de movilidad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, los cierres se aplicarán en dos fases:
- 10 de junio de 2026: cierres parciales a partir de las 23:00 horas
- 11 de junio de 2026 (partido inaugural): cierres totales desde las 05:00 horas
Además, para el resto de los partidos, las vialidades se van a cerrar al menos seis horas antes de cada encuentro. Y aunque el acceso estará restringido, los residentes sí podrán entrar con identificación o comprobante de domicilio.
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¿Qué calles cerrarán por el Mundial?
Las restricciones se van a concentrar principalmente en la zona de Santa Úrsula y alrededores del Estadio Ciudad de México.
Calles con cierre total:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
Otros puntos con afectaciones importantes:
- Cruces de San Guillermo (con San Alejandro, San Jorge y Santa Úrsula)
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico con Circuito Azteca
- Periférico con Coscomate
- Periférico con Renato Leduc
- Periférico con Tlalpan
- Tlalpan con Viaducto Tlalpan
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¿Qué zonas tendrán mayor afectación en la CDMX?
Las broncas de tráfico se van a concentrar sobre todo en colonias y avenidas cercanas al estadio, especialmente en:
- Santa Úrsula Coapa
- Calzada de Tlalpan
- Acoxpa
- Circuito Azteca
Estas zonas van a tener restricciones constantes durante los días de partido, así que lo mejor es evitar pasar por ahí si no es necesario.
¿Cómo prepararte ante los cierres viales?
Más allá de saber qué calles van a estar cerradas, lo importante es moverse con anticipación para evitar quedarte atorado. Así que lo mejor es:
- Salir con más tiempo de anticipación
- Buscar rutas alternas fuera del perímetro del estadio
- Revisar actualizaciones oficiales de movilidad el mismo día
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