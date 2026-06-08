Brugada revela cierres totales y parciales en CDMX por Mundial 2026: calles, zonas y horarios

Imagen ilustrativa de Clara Brugada y el Estadio Ciudad de México en el contexto de los cierres viales por el Mundial 2026.

Si te mueves por el sur de la Ciudad de México, toma previsiones. Con el arranque del Mundial 2026, el gobierno capitalino va a activar un operativo de movilidad con cierres graduales y totales en las inmediaciones del estadio y Clara Brugada ya dio a conocer cuáles serán estas afectaciones y cierres muy cerca del Estadio Ciudad de México, y aquí te contamos.

¿Cuándo comienzan los cierres viales por el Mundial 2026 en CDMX?

De acuerdo con el plan de movilidad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, los cierres se aplicarán en dos fases:

10 de junio de 2026: cierres parciales a partir de las 23:00 horas

11 de junio de 2026 (partido inaugural): cierres totales desde las 05:00 horas

Además, para el resto de los partidos, las vialidades se van a cerrar al menos seis horas antes de cada encuentro. Y aunque el acceso estará restringido, los residentes sí podrán entrar con identificación o comprobante de domicilio.

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¿Qué calles cerrarán por el Mundial?

Las restricciones se van a concentrar principalmente en la zona de Santa Úrsula y alrededores del Estadio Ciudad de México.

Calles con cierre total:

San Gabriel – Santa Úrsula

San Benjamín – Santa Úrsula

San Cástulo – Santa Úrsula

San Celso – Santa Úrsula

San León – Santa Úrsula

Santo Tomás – San Alejandro

Santo Tomás – San Jorge

Otros puntos con afectaciones importantes:

Cruces de San Guillermo (con San Alejandro, San Jorge y Santa Úrsula)

Acoxpa y Las Torres

Gran Sur e Imán

Periférico con Circuito Azteca

Periférico con Coscomate

Periférico con Renato Leduc

Periférico con Tlalpan

Tlalpan con Viaducto Tlalpan

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¿Qué zonas tendrán mayor afectación en la CDMX?

Las broncas de tráfico se van a concentrar sobre todo en colonias y avenidas cercanas al estadio, especialmente en:

Santa Úrsula Coapa

Calzada de Tlalpan

Acoxpa

Circuito Azteca

Estas zonas van a tener restricciones constantes durante los días de partido, así que lo mejor es evitar pasar por ahí si no es necesario.

¿Cómo prepararte ante los cierres viales?

Más allá de saber qué calles van a estar cerradas, lo importante es moverse con anticipación para evitar quedarte atorado. Así que lo mejor es:

Salir con más tiempo de anticipación

Buscar rutas alternas fuera del perímetro del estadio

Revisar actualizaciones oficiales de movilidad el mismo día

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