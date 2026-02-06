Secretaría de Salud informa que México cuenta con vacunas contra el sarampión suficientes

La Secretaría de Salud informó que México cuenta con vacunas de sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país.

Indicó que actualmente se dispone de 23 millones 529 mil 075 dosis y se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra el sarampión.

¿Cuántas vacunas contra el sarampión hay disponibles en México?

En medio de las críticas al Gobierno Federal por no atender a tiempo el incremento significativo de contagios y no disponer de recursos para la compra de los biológicos, la dependencia aseguró que el presupuesto aprobado en 2025, asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, ascendió a 4 mil 528 millones 894 mil 659 pesos.

“La Secretaría de Salud formalizó diversos contratos para la adquisición de vacunas, con cargo al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda, incluyendo vacunas contra el sarampión. Al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ejercido asciende a 3 mil 862 millones 408 mil 983 pesos correspondiente al pago de facturas de biológicos entregados al 20 de diciembre, mismas que fueron recibidas antes del cierre del ejercicio fiscal”. — Secretaría de Salud

¿Cómo se ejerce el presupuesto para la compra de biológicos?

Agregó que actualmente se encuentran en proceso de pago facturas por un monto de 759 millones 004 mil 320 pesos correspondientes a biológicos recibidos durante la última semana de diciembre, cuyas facturas fueron entregadas por los proveedores al inicio del ejercicio fiscal 2026.

“En el caso de las vacunas doble viral SR y triple viral SRP, adquiridas mediante el convenio bianual con BIRMEX, estas se encuentran en proceso de distribución, por lo que su pago se realizará durante el ejercicio fiscal 2026”. — Secretaría de Salud

En un comunicado destacó que la Secretaría de Salud ejerce la mayor parte del presupuesto para la compra de vacunas durante el último trimestre del año, derivado de la adquisición de biológicos destinados a atender la temporada invernal, como las vacunas contra influenza y covid 19, así como vacunas contra el sarampión.

