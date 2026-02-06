Vacuna contra el sarampión en adultos: ¿Nacidos entre 1977 y 2008 deben vacunarse? Checa si te toca

Si no estás seguro de tus refuerzos, conoce los detalles de la vacuna contra el sarampión en adultos y si los nacidos entre 1977 y 2008 deben vacunarse; checa si te toca acudir a tu clínica.

A veces pensamos que las vacunas son solo cosa de niños, pero la realidad es que muchos refuerzos se nos pasan de largo al crecer. Si no te acuerdas de que te hayan pinchado en la infancia o simplemente quieres estar tranquilo, es súper importante que sepas cómo está el tema de la vacuna contra el sarampión en adultos y si los nacidos entre 1977 y 2008 deben vacunarse; aquí te contamos qué onda con tu esquema y checa si te toca para que no te tome por sorpresa algún brote.

¿Qué adultos deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, los grupos prioritarios para la recibir la vacuna contra el sarampión en adultos son los nacidos entre 1977 y 2008:

Personas entre 18 y 49 años que no tengan su esquema completo o no recuerden haber sido vacunados.

que no tengan su esquema completo o no recuerden haber sido vacunados. Personal de salud y del sector educativo.

y del sector educativo. Jornaleros y personas migrantes.

¿Cuántos años dura la vacuna del sarampión?

Según las autoridades, la protección de esta vacuna suele ser de por vida una vez que completas el esquema.

¿Cada cuánto se pone la vacuna del sarampión en adultos?

Aunque en los niños el esquema es a los 12 y 18 meses, para los adultos se aplica la vacuna doble viral (SR) cuándo:

Tienes que iniciar o completar el esquema si no tienes registro de tus vacunas infantiles.

si no tienes registro de tus vacunas infantiles. Consiste en dos dosis si nunca te has vacunado (con un intervalo de 4 semanas entre ellas).

si nunca te has vacunado (con un intervalo de 4 semanas entre ellas). Si ya tienes una dosis previa, solo se aplica un refuerzo único.

¿Deberían las personas de 70 años recibir la vacuna contra el sarampión?

Si tienes 70 años o más, la recomendación es mejor consultarlo con tu médico de cabecera. A esa edad, el sistema inmune funciona distinto y un profesional debe evaluar si es necesario el biológico basándose en tu historial clínico.

¿Qué reacción hace la vacuna del sarampión?

La vacuna contra el sarampión en adultos efectos tiene efectos secundarios leves que desaparecen rápido:

En la zona de la aplicación puedes sentir dolor, calor o un ligero enrojecimiento.

Malestares generales como fiebre, salpullido leve (manchitas rojas) o inflamación de ganglios.

Dolor en articulaciones

