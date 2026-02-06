Vacuna contra el sarampión: efectos, síntomas y qué es normal sentir

La vacuna contra el sarampión ha ido en aumento por tantos casos en México. No es de extrañarse que el país sea el primero en contagios de todo el continente, de acuerdo a la OPS.

Es por eso que además de decirte en dónde puedes encontrar la vacuna, te contamos qué efectos puedes presentar y qué tipo de vacuna contra el sarampión te deben poner.

¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna contra el sarampión?

La vacuna contra el sarampión sirve para que tu cuerpo aprenda a defenderse del virus sin enfermarte. Existen dos tipos principales de vacunas que protegen contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP)

Protege contra el sarampión, rubéola y paperas. Lo más frecuente al momento de que te apliquen esta vacuna es sentir dolor o enrojecimiento en el brazo, un poco de fiebre leve, cansancio o malestar general entre el día 5 y 12 después de la vacuna.

Se puede presentar salpullido leve que no es sarampión ni es contagioso.

Vacuna tetraviral (SRPV)

Ésta incluye protección contra la varicela y los síntomas son similares y la única diferencia es que, a niñas o niños más pequeños, la fiebre puede ser un poco más alta, por eso suele aplicarse bajo indicación médica. Asimismo, mencionan que los hombres que ya están contagiados y al momento le aplican la vacuna, uno de los casos es que puedan presentar infertilidad, sin embargo, son casos aislados.

Por otro lado, en las mujeres, se pueden presentar alteraciones en la menstruación.

¿Qué medidas de prevención tomar contra el sarampión?

Realmente la mejor manera de prevenir el contagio de sarampión, es la vacuna, sin embargo, existen otras formas de prevenir contraer esta enfermedad, por ejemplo:

Evitar contacto cercano con personas enfermas

Uso de cubrebocas

Lavado frecuente de manos

Ante cualquier síntoma sospechoso, se recomienda no automedicarse, aislarse y acudir a una unidad de salud cercana para un tratamiento correcto.

