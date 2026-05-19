Mundial 2026: ¿Vives cerca del Azteca? Necesitarás código QR para llegar a tu casa en coche

Los residentes de colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, deberán mostrar su QR para poder llegar a casa con sus carros.

El impacto logístico que tendrá la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México es innegable, y una de las zonas que experimentará los cambios más drásticos es el entorno del Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México. Con el fin de evitar el colapso vial y proteger el derecho de movilidad de quienes habitan en los alrededores del recinto, las autoridades capitalinas han implementado un sistema de acreditación vehicular mediante código QR.

Esta medida tiene como objetivo ser un filtro de seguridad y flujo vehicular, diseñado para permitir que los residentes puedan entrar y salir de sus colonias incluso cuando las calles aledañas estén cerradas al público general por los eventos deportivos del Mundial 2026.

El sistema opera a través de un código QR único que los residentes deberán portar (ya sea de forma física en el parabrisas o digital en sus dispositivos) al momento de llegar a los filtros de seguridad. El propósito de este dispositivo es distinguir instantáneamente un vehículo local de uno ajeno que busca estacionarse cerca del estadio.

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Al llegar a los puestos de control, los elementos de seguridad y tránsito escanearán el código. Si los datos coinciden con la base de datos de residentes registrados, el conductor podrá continuar su trayecto hacia su domicilio, evitando los bloqueos de acceso.

Cómo obtener el QR si soy vecino del Estadio Ciudad de México

La Alcaldía Coyoacán registrará los vehículos de residentes aledaños al Estadio Banorte por medio de un censo. En caso de no ser censado por no haber estado en tu domicilio almmneto de la visita, podrán acudir al módulo que se encuentra instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula de Lunes a Domingo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas y deberás presentar:

Comprobante de domicilio vigente.

Proporcionar placas, marca, modelo y color del vehículo con la tarjeta de circulación

Colonias que deben registrar con QR

El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal, Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

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Horarios en los que funcionará el QR

Es importante enfatizar que el uso del código QR no es permanente. La restricción de acceso vehicular se aplicará únicamente durante los días de partido y en franjas horarias específicas. Los controles vehiculares comenzarán cinco horas antes de cada partido y permanecerán hasta dos horas después.