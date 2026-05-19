Marcha Mahahual CDMX: Convocan a protesta por el megraproyecto del parque acuático “Perfect Day” en esta fecha

Mx - Convocan a marcha para protestar contra el megaproyecto de Mahahual

La polémica por el megaproyecto turístico “Perfect Day” en Mahahual ya escaló hasta la Ciudad de México. Organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos convocaron a una marcha frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que se detenga el desarrollo impulsado por Royal Caribbean en Quintana Roo.

Sigue leyendo para enterarte de todo lo que sucede respecto al megaproyecto de Royal Caribbean que desató la crítica de miles de personas en contra del ecocidio.

¿Cuándo será la marcha contra el proyecto ‘Perfect Day/ en Mahahual en CDMX?

De acuerdo con las convocatorias difundidas por colectivos ambientales y organizaciones civiles, la protesta se realizará el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 de la mañana frente a las oficinas de la Semarnat en la Ciudad de México.

La dirección señalada por los organizadores es Avenida Ejército Nacional Mexicano 223, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, los colectivos pidieron a las personas asistir con pancartas y mensajes bajo consignas como “Mahahual no se vende” y “No toboganes, sí a manglares”, en referencia al parque acuático que Royal Caribbean planea construir en la costa de Quintana Roo.

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¿Por qué hay protestas contra el proyecto Perfect Day?

El proyecto “Perfect Day” busca construir un enorme complejo turístico en Mahahual con playas artificiales, piscinas, restaurantes, bares y más de 30 toboganes acuáticos. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace México y DMAS acusaron que el desarrollo podría afectar manglares, arrecifes y el sistema natural de agua subterránea de la región.

Ambientalistas también denunciaron posibles irregularidades en cambios de uso de suelo y permisos relacionados con el proyecto. De hecho, en enero de 2026, la Profepa clausuró temporalmente parte de las obras por presuntos trabajos realizados sin autorización ambiental federal.

¿Qué ha dicho Semarnat sobre Mahahual y Perfect Day?

Tras las protestas recientes en Bellas Artes y el crecimiento de la polémica, la Semarnat aclaró que el proyecto todavía continúa en evaluación ambiental y que aún no cuenta con autorización definitiva para su construcción u operación. Mientras tanto, Royal Caribbean aseguró que el desarrollo cumple con la legislación mexicana y sostuvo que parte importante de los manglares y áreas naturales será preservada.

Aun así, colectivos ambientales insisten en que Mahahual podría enfrentar daños ecológicos irreversibles si el megaproyecto avanza como está planteado actualmente, por lo que las protestas y movilizaciones continúan creciendo tanto en Quintana Roo como en la CDMX.