Examen en línea UNAM 2026: fechas, requisitos y cómo registrarse correctamente

Requisitos para presentar el examen en línea de la UNAM este 2026. Getty Images

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya publicó información clave sobre el examen en línea de ingreso a licenciatura 2026, uno de los procesos de admisión más esperados por miles de aspirantes en todo el país. La UNAM confirmó que la prueba se realizará en línea y que los registros deberán completarse únicamente a través de la Dirección General de Administración Escolar, conocida como DGAE.

Fechas oficiales del examen digital de licenciatura UNAM 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la convocatoria 2026:

El registro de aspirantes se abrió del 23 de enero al 3 de febrero de 2026

El pago por derecho a examen debía realizarse antes del 5 de febrero

La aplicación del examen en línea quedó programada del 23 de mayo al 10 de junio de 2026.

Los resultados serán publicados el próximo 17 de julio.

La máxima casa de estudios explicó que para presentar el examen en línea es obligatorio contar con:

Computadora

Cámara web

Micrófono

Conexión estable a internet

Además, las y los aspirantes deberán descargar un navegador seguro especial proporcionado por la UNAM para evitar irregularidades durante la prueba.

¿Cuáles son los requisitos para presentar el examen en línea de la UNAM?

Entre los requisitos oficiales también se encuentra:

Haber concluido el bachillerato o estar cursando el último semestre

Contar con promedio mínimo de 7.0 al momento de la inscripción definitiva.

La universidad aclaró que no existe redondeo de calificaciones y que cualquier error en el registro puede invalidar la participación.

La DGAE recordó que la UNAM no tiene convenios con escuelas, cursos o plataformas que prometen ingreso garantizado. También pidió a los aspirantes evitar fraudes y consultar únicamente sitios oficiales de la universidad. Como apoyo, la institución mantiene disponible la plataforma “Pruéb@te UNAM”, diseñada para practicar con ejercicios similares al examen real.

El examen en línea representa uno de los cambios más importantes en el proceso de admisión de la UNAM en los últimos años. La institución asegura que el nuevo sistema busca agilizar el acceso y reforzar los mecanismos de seguridad digital durante la evaluación.