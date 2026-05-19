Extranjeros que vengan al Mundial 2026 deberán registrar su celular con pasaporte: así funcionará

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aclaró que los turistas solo deberán registrar su celular si compran un chip nacional; el uso de roaming no está sujeto a esta obligación.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que el registro obligatorio de celulares aplicará también para los visitantes extranjeros que visiten México durante el Mundial de Fútbol, siempre que utilicen una línea telefónica mexicana.

A través de redes sociales, aclaró que los turistas que usen roaming internacional con su operador de origen no están obligados a registrar su línea. Sin embargo, si decide comprar un chip nacional, este trámite es obligatorio y deberá vincularse con su pasaporte vigente.

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¿Cómo se hace el registro de un celular?

El registro de un celular en México se hace a través del portal oficial de la compañía telefónica con la que tengas contratado el servicio. El proceso comienza ingresando el número de teléfono que se va a registrar y continuando con la carga de una identificación oficial vigente.

En el caso de los extranjeros, el documento válido es el pasaporte. Después, el sistema solicita una validación de identidad mediante la cámara del celular, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez concluido ese paso, el trámite queda finalizado y la línea permanece activa.

La CRT explicó que el procedimiento depende del tipo de línea. En las líneas de prepago, el registro debe hacerse de forma manual, ya que no existe un contrato y el usuario decide cuándo y cuánto recargar. En cambio, las líneas de pospago deben ser registradas directamente por la compañía telefónica, porque ya existe un plan de renta con control de consumo.

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