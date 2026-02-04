OPS emite alerta epidemiológica por brote de sarampión en América; México lidera casos a solo 100 días del Mundial

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una nueva alerta epidemiológica por el avance del brote de sarampión en la región de las América, ante el aumento de contagios.

Según el organismo, México encabeza la lista de países con más casos, ya que el 78% de los nuevos diagnósticos corresponde a personas que no fueron vacunadas, lo que llevó a un llamado directo a los gobiernos para reforzar las campañas de vacunación.

¿Cuántos casos de sarampión se han confirmado en América?

Solo en las primeras tres semanas de enero de 2026, se confirmaron mil 31 casos de sarampión en siete países de la región:

México: 740 casos

Estados Unidos: 171 casos

Canadá: 67 casos

Guatemala: 41 casos

Bolivia: 10 casos

Chile: 1 caso

Uruguay: 1 caso

¿Por qué preocupa el brote de sarampión?

La alerta adquiere relevancia, pues nuestro país está a poco más de 100 días de inaugurar la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, países que concentran brotes activos de esta enfermedad.

La advertencia también se lanza pocos meses después de que Canadá perdiera en el pasado mes de noviembre, su estatus de país libre de sarampión, y en un contexto en el que tanto Estados Unidos como México, corren el riesgo de perder esta distinción.

Tanto México como Estados Unidos, solicitaron una prórroga de dos meses para intentar contener el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump, concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, de la cual depende la OPS.

Ante este panorama, el organismo internacional exhortó a los países de la región a reforzar la vigilancia epidemiológica, ampliar las coberturas de vacunación y fortalecer la capacidad de respuesta rápida frente a posibles brotes.

¿Cuántos casos de sarampión se registran en México?

México está a punto de alcanzar los 2 mil casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, con corte al 3 de febrero, emitido por la Secretaría de Salud.

El país acumula mil 902 casos confirmados durante este año, con presencia activa del virus en 26 entidades federativas.

Jalisco y Ciudad de México son dos de las tres ciudades mundialistas del país, que enfrentan brotes importantes de sarampión.

