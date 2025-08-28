¿Quiénes se pueden vacunar contra el sarampión? Estas son las edades permitidas y casos especiales

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus. Se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar. Te contamos quiénes pueden vacunarse contra esta enfermedad.

Síntomas del sarampión

El sarampión no es una enfermedad leve. Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, puede causar graves problemas de salud, especialmente en niños pequeños, personas desnutridas o con sistemas inmunológicos debilitados. Entre sus complicaciones más comunes están la neumonía, la encefalitis (inflamación del cerebro) y la diarrea severa.

En algunos casos, puede ser mortal. Además, el sarampión puede debilitar el sistema inmunológico durante semanas o meses, aumentando la susceptibilidad a otras infecciones. La vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión.

¿Naciste entre 1957 y 2006 y no sabes si necesitas la vacuna del sarampión? 💉 Sigue esta guía paso a paso y sal de dudas. Consulta la infografía completa de @UNAMPUIRE. 👇 pic.twitter.com/tlLBzpUxaa — UNAM (@UNAM_MX) May 18, 2025

¿Quiénes se pueden vacunar contra el sarampión?

Al momento de ubicar los módulos del sarampión, es importante que tengas en cuenta si te vacunaron o no. Sin embargo, quienes no tengan aún su esquema completo de vacunación pueden realizarlo.

Entre las edades que las autoridades gubernamentales darán prioridad son:

Niñas y niños de 6 meses a 9 años de edad

Adolescentes y personas adultas 10 a 49 años que no cuenten con el esquema completo de vacunación

Personal de salud y del sector educativo

Grupos vulnerables

El sarampión es una enfermedad grave, pero totalmente prevenible. Mantener al día el esquema de vacunación no solo protege a cada individuo, sino que también ayuda a evitar brotes que ponen en riesgo a toda la comunidad. La prevención está en nuestras manos.

