Sarampión: Estos son los síntomas que no debes ignorar y te decimos qué hacer

Con el regreso de enfermedades que pensábamos controladas, es fundamental estar informados. Recientemente, se han detectado casos de sarampión en la capital y en otros puntos del país, lo que ha encendido las alarmas sanitarias.

Aunque la mayoría de las personas están protegidas gracias a la vacuna, es crucial saber identificar los síntomas a tiempo para cuidar a nuestra familia y evitar que el virus siga circulando.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite fácilmente por vía respiratoria. Por eso, el primer paso para protegernos es conocer sus señales de alerta. A diferencia de un simple catarro, los síntomas del sarampión siguen una secuencia muy particular que no se debe confundir.

Señales de alerta del sarampión: ¿Qué síntomas no debes ignorar?

La enfermedad comienza con síntomas muy parecidos a los de una gripe común, pero rápidamente evoluciona a algo más específico. Si tú o alguien de tu familia presenta estos signos, es momento de buscar atención médica:

En la parte interna de las mejillas, pueden aparecer unas manchitas blancas muy pequeñas, conocidas como manchas de Koplik. Este es uno de los síntomas más característicos del sarampión y aparecen antes que la erupción en la piel. Erupción en la piel: La señal más evidente. Alrededor de 3 a 5 días después de que empezó la fiebre, aparecen unas ronchas rojas que comienzan en la cara, detrás de las orejas y en la línea del cabello. Estas ronchas se van extendiendo hacia el cuello, el pecho, la espalda y finalmente a las piernas y los pies.

¿Qué hacer si sospechas de un caso de sarampión?

Si crees que tienes sarampión o que alguien en tu casa lo tiene, no entres en pánico. Lo más importante es aislarte para evitar contagiar a otras personas. Evita ir a lugares concurridos, como el trabajo, la escuela o el transporte público. Llama a tu centro de salud o acude con un médico, pero infórmale de tus sospechas para que tomen las medidas necesarias.

La mejor manera de prevenir el sarampión es con la vacunación. Si no estás seguro de tu esquema o el de tu familia, consulta a tu médico y revisa en qué Centros de Salud la están aplicando si es que eres derechohabiente del sistema de salud.

