Sarampión en México: ¿Quiénes son los adultos que pueden vacunarse contra esta enfermedad?

En medio de un resurgimiento del sarampión en varios estados del país, la vacunación de sarampión adultos se vuelve fundamental para detener la propagación de este virus altamente contagioso y evitar complicaciones graves. Aunque muchos pensamos que el sarampión es una enfermedad de la infancia, los adultos sin esquema completo de vacunas también pueden enfermarse y transmitirlo.

Por eso, reforzar y actualizar esta vacunación es una medida clave de salud pública en 2026, así que te decimos qué adultos pueden y deben vacunarse contra el sarampión.

¿Qué adultos pueden vacunarse contra el sarampión?

En México, la Secretaría de Salud recomienda que adultos entre los 20 y 39 años (que no recuerdan haber recibido la vacuna o no tienen registro de su esquema completo) acudan a vacunación de sarampión adultos para iniciar o completar sus dosis.

Asimismo, otros lineamientos nacionales amplían este llamado a personas de entre 10 y 49 años que no estén al corriente con sus vacunas o nunca se las aplicaron, especialmente si trabajan en sectores con alta movilidad o contacto social.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite con facilidad de persona a persona y sus síntomas pueden aparecer entre 7 y 14 días después del contagio. Entre los signos más comunes están:

Fiebre alta persistente

Tos seca y continua

Congestión nasal

Ojos rojos e irritados (conjuntivitis)

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende por el cuerpo

Estos síntomas suelen confundirse con los de otras enfermedades respiratorias, pero la combinación de fiebre alta con erupciones y la historia de exposición a alguien con sarampión suelen ser indicativos importantes.

Adultos que pueden vacunarse contra el sarampión / Irina Starikova Ampliar

¿Qué hacer en caso de contagio?

Si sospechas que puede ser sarampión, es fundamental actuar rápido y con responsabilidad para cuidar tu salud y la de quienes te rodean. Aquí algunas recomendaciones:

Aislarte de otras personas: evita el contacto con quienes no están enfermos para disminuir la transmisión.

evita el contacto con quienes no están enfermos para disminuir la transmisión. Descansar y mantener hidratación: no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por lo que el apoyo al organismo es esencial.

no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por lo que el apoyo al organismo es esencial. Cubrir boca y nariz al toser o estornudar: con pañuelos o el ángulo interno del brazo para reducir la dispersión de gotas.

con pañuelos o el ángulo interno del brazo para reducir la dispersión de gotas. Lavar tus manos constantemente: especialmente después de toser, estornudar o tocar superficies.

Además, si los síntomas empeoran —como dificultad para respirar, fiebre muy alta o signos de deshidratación— es crucial buscar atención médica de inmediato. En algunos casos, los profesionales de la salud pueden administrar vitamina A o medidas de apoyo, sobre todo si hay complicaciones.

