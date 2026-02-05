Jornada de 40 horas: México crece poco por trabajar 48 horas, afirma Movimiento Ciudadano

La jornada de 40 horas con dos días de descanso es clave para mejorar productividad y bienestar, afirmó la diputada de MC, Patricia Mercado.

“México tiene un crecimiento verdaderamente mediocre, porque tenemos 100 años con una jornada laboral de 48 horas”, señaló la diputada Patricia Mercado, al subrayar que las horas de trabajo no tienen una relación directa con la productividad, sino todo lo contrario. En ese contexto, afirmó que en el debate de la llamada Ley 40 horas, Movimiento Ciudadano buscará la aprobación de dos días de descanso obligatorio.

El tema de los dos días de descanso —que no necesariamente serían sábado y domingo— es central en la propuesta de reducción de jornada.

Un día apenas te alcanza para prepararte para regresar a trabajar; el segundo día puede ser para descansar y regresar con otro tipo de fuerza al trabajo”. — Refirió la senadora con base en estudios internacionales.

La iniciativa del Ejecutivo de reforma a la Ley Federal del Trabajo respecto a la jornada de 40 horas entrará nuevamente a debate en el Senado; sin embargo, en el artículo 143 constitucional quedó establecido solo un día de descanso obligatorio y no dos, lo que, lamentó la diputada en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, “pierde el objetivo de esta reforma que busca reducir la jornada de trabajo”.

"Las horas de trabajo no tienen una relación directa con la productividad, todo lo contrario. Más de 30 años con un crecimiento verdaderamente mediocre, porque tenemos 100 años con esta #JornadaLaboral de 48 hrs", @Pat_MercadoC.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/2lOoqY1nZf — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 5, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Jornada laboral de 40 horas: ¿saldré más temprano o tendré dos días de descanso?

¿Por qué trabajar menos no reduce la productividad?

En México, dijo, se busca el fortalecimiento del empleo, pero “la productividad no va a avanzar si los trabajadores siguen trabajando las mismas horas”. Mercado señaló que en muchos centros laborales existe el “presentismo”, por lo que consideró necesario un modelo de trabajo que contemple los tiempos de la vida y permita “trabajar para vivir bien”.

Advirtió además que dejar la negociación de la jornada entre trabajador y empleador es problemático , pues se trata de una relación asimétrica. “Se queda en la mesa que las últimas ocho horas se paguen al doble; eso resuelve el tema del dinero para el trabajador, pero no el de la productividad ni el descanso”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo entra en vigor la jornada de 40 horas? Esto dice el Secretario del Trabajo

¿Qué pasará si no se aprueban dos días de descanso?

Mercado adelantó que en MC votarán a favor de la jornada de 40 horas y confió en que se logre avanzar hacia dos días de descanso obligatorio. De no conseguirse, advirtió, “de aquí a cinco años seguiremos así”.

Por ello, llamó al sector empresarial a respaldar una visión de justicia laboral que no se limite al ingreso económico, sino que incluya el tiempo como un derecho fundamental para la ciudadanía.

Finalmente, sostuvo que la jornada de 40 horas con dos días de descanso reduce la rotación y el ausentismo laboral, y debe considerarse seriamente, pues “actualmente trabajamos mucho tiempo y no estamos creciendo”.