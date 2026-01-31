¿Cuándo entra en vigor la jornada de 40 horas? Esto dice el Secretario del Trabajo

Actualmente 2.7 millones de mexicanos trabajan de 49 a 57 horas, y poco más de dos millones superan las 58 horas semanales. / Steve Peixotto Photography

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, aseguró que la semana laboral 40 horas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada de 48 a 40 horas de manera gradual, no afectará salarios ni prestaciones sociales de los trabajadores.

Durante su encuentro con los diputados federales de Morena, el funcionario resaltó que una vez aprobada dicha reforma al artículo 123 constitucional en materia laboral, que ya se encuentra en el Senado, beneficiará a 13.4 millones de empleados.

#EnVivo Ahora corresponde a @marathb, titular de @STPS_mx, participar en la 4.ª Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA. https://t.co/0blPrQQ8hN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2026

¿Cuántos trabajadores serán beneficiados con la reducción de la jornada laboral?

Explicó que, de ellos, 8.6 millones laboran entre 41 y 48 horas, 2.7 millones trabajan de 49 a 57 horas, y poco más de dos millones superan las 58 horas semanales.

Y que los sectores beneficiados con la jornada laboral de 40 horas serán, sobre todo, trabajadores de la industria manufacturera, el comercio minorista y mayorista, los servicios de hospedaje y preparación de alimentos, el transporte, correos y de almacenamiento.

“En ningún caso la reducción implica la reducción de sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras, que esto fue además un encargo muy importante por parte de los trabajadores y por supuesto también por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por primera vez se van a prohibir las horas extras para menores de edad y también vamos por la reducción de la jornada laboral de manera gradual, para concretar en el año 2030 esta semana de trabajo de 40 horas”.

Los grandes cambios laborales de la 4T se han dado por el acuerdo de los poderes soberanos de nuestra República. En ese contexto, el Secretario @marathb presentó la agenda en materia de trabajo, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en la 4ta Plenaria de @DiputadosMorena. pic.twitter.com/H8fXYdai4F — STPS México (@STPS_mx) January 31, 2026

¿Qué otras reformas laborales anunció el gobierno federal?

Además, el titular del Trabajo informó que el gobierno federal promoverá reformas legales para establecer el Certificado Laboral para la agro exportación, a fin de formalizar a unos 200 mil trabajadores en este sector.

Señaló que el objetivo de estas reformas es la reducción de la informalidad, el cumplimiento de compromisos laborales y el fortalecimiento de la competitividad del sector.

