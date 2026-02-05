Envíos de petróleo a Cuba son decisión política, no ayuda humanitaria: Gonzalo Monroy

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en energía, Gonzalo Monroy, afirmó que los envíos de petróleo a Cuba, así como de gasolina y diésel, son un tema cien por ciento contractual y responden a una decisión política, ya que no existe pago por parte del gobierno cubano ni se puede considerar como ayuda humanitaria.

El analista explicó que, aunque Estados Unidos debería respetar el comercio entre terceros países, el hecho de que Cuba no pague complica la situación.

“Específicamente, cuando vemos en el caso de Pemex, de su reglamento interno y ley orgánica desde 1960, todo lo que puede ser una donación en especies, llámese petróleo, asfalto o gasolina, solamente se puede dar en territorio nacional, nada más, por eso cuando la presidenta dice que están haciendo una ayuda humanitaria de esto, por desgracia no entiende que esto termina siendo un tema contractual, que Cuba no paga y que por una decisión política se decide perdonar esa deuda”. — Gonzalo Monroy, especialista en energía

¿Cómo registra Pemex los envíos de combustible a Cuba?

Monroy detalló que México realiza los envíos de petróleo a Cuba, pero al no recibir pago, Pemex los registra en sus estados financieros como cuentas por cobrar, lo que en la práctica equivale a un “papel de fiado”.

“Prácticamente como si fuera un papel de fiado y eventualmente la deuda va creciendo hasta que se pueda volver impagable, ahí se genera la condonación”. — Gonzalo Monroy, especialista en energía

El especialista puntualizó que, aunque el director de Pemex ha señalado que estos envíos se contabilizan como cobros, ello no implica que Cuba haya liquidado sus adeudos.

“Tiene razón el director de Pemex, que Pemex lo está registrando como un cobro, pero eso no significa de ninguna manera que Cuba ya haya pagado esos adeudos… justamente en ese perdón de la deuda es que están hablando de una donación, pero es totalmente falso… buena parte de la confusión viene de este malabarismo que ha tenido la mandataria”. — Gonzalo Monroy, especialista en energía

El experto en energía sostuvo que no existe evidencia de que los envíos de petróleo a Cuba beneficien directamente a la población. Señaló que incluso hay versiones de que el combustible no se descarga en la isla y podría ser revendido en el exterior para beneficiar a la dictadura cubana y a sus principales líderes.

Añadió que, en términos de volumen, Claudia Sheinbaum habría enviado más petróleo a Cuba que cualquier otro presidente. Además, investigaciones independientes estiman que el comercio podría ascender a 3 millones de dólares, una cifra seis veces mayor a la reconocida oficialmente, aunque la cantidad real no puede confirmarse debido a que se maneja como secreto comercial.

¿En qué etapa se encuentra la refinería de Dos Bocas?

Respecto a la refinería de Dos Bocas, Monroy indicó que actualmente se encuentra refinando de manera parcial y que en marzo se realizarán pruebas de proceso en dos de sus plantas más importantes.

Explicó que, si no se presentan contratiempos, se prevé que la refinería opere al cien por ciento entre finales de 2026 y principios de 2027.

