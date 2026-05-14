Infraestructura en riesgo: Por qué la “ajolotización” de Brugada preocupa a los expertos

En entrevista con Carlos Loret de Mola el urbanólogo, Roberto Remes, habló sobre lo que Clara Brugada llamó la ajolotización de la CDMX y dijo que es algo superficial del gobierno para el Mundial de Futbol 2026, una respuesta improvisada para cubrir problemas más profundos como la infraestructura de la capital y le preocupa poner en riesgo la vida de las personas por no hacer pruebas suficiencia de las obras que están realizando por falta de tiempo.

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¿Qué preocupa sobre las obras rumbo al Mundial 2026?

“Lo que a mí me preocuparía es el jugar a la ruleta rusa porque ahorita, por ejemplo, las obras del metro… esto es en la víspera del Mundial, me pregunto si en el Mundial no vamos a tener este tipo de improvisaciones que pongan en riesgo la vida de las personas porque la obra me queda claro que está poniendo en riesgo la vida de las personas, pero ya terminada, me quedan dudas de cosas que no hayas probado lo suficiente”. — Roberto Remes, urbanólogo

¿Qué problemas de infraestructura señaló Roberto Remes?

Remes señaló que se informó que México sería sede del Mundial hace ocho años y el hecho de que terminen pintando todo de morado es para cubrir serios problemas de infraestructura; la oportunidad la tenían en el trasporte y recordó que hace seis años el Tren Ligero estuvo en modernización y sorprende que lo vuelvan a cerrar por la misma razón porque no funcionó.

“No creo que lleguemos a los 30 mil en capacidad del Tren Ligero, el nuevo <b>Trolebús</b>, todos los autobuses secundarios… el Tren Ligero, que ya ha tenido inundación, la nueva estación Taxqueña del Tren Ligero… esas son las cosas que a mí me preocupan, que cuando tengas algo que impacte a muchísimos de manera simultánea, que ponga en riesgo la vida, que pueda llegar a tener un percance mayor”. — Roberto Remes, urbanólogo

¿Qué dijo sobre el color morado en la Ciudad de México?

Sobre la respuesta de Clara Brugada de que el morado es por las mujeres el urbanólogo mencionó que podrían tener una mejor respuesta por parte del gobierno para ser representadas con soluciones con respecto a las desapariciones, feminicidios y otros retos que han planteado, problemas donde no implementan una solución de fondo.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta se tropieza una, y otra, y otra vez al hablar de Rocha Moya… y se vuelve meme.



➡️El jitomate, el crecimiento económico y la mala perspectiva para la economía mexicana.



➡️Y la cumbre de potencias: el viaje de Trump a China.… pic.twitter.com/vT5WSlmQVw — W Radio México (@WRADIOMexico) May 14, 2026

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