¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso, el nuevo director de Pemex nombrado por Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió remover a Víctor Rodríguez Padilla como director de Petróleos Mexicanos (Pemex); en su lugar entrará Juan Carlos Carpio Fragoso.

¿Qué dijo Gonzalo Monroy sobre el nuevo director de Pemex?

En entrevista con Carlos Loret de Mola el experto en energía, Gonzalo Monroy dijo que “es la crónica de un despido anunciado”, principalmente por el derrame petrolero en el Golfo de México el cual ocultaron y señaló que Víctor Rodríguez Padilla no mandaba en Pemex y es algo que le va a tocar a Juan Carlos Carpio Fragoso “que de petróleo solamente sabe cargar gasolina”, no es un perfil técnico, ni tiene conocimiento necesario para enfrentar la responsabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex aumenta 22.2% procesamiento de crudo impulsado por la Refinería de Dos Bocas

“Obviamente el ridículo que le hizo pasar Víctor Rodríguez a la Presidenta al dar la información falsa, incorrecta, mentira, básicamente, eso ya le da un costo político”. — Gonzalo Monroy, experto en energía

¿Cuál es la trayectoria de Juan Carlos Carpio Fragoso?

El experto en energía informó que Juan Carlos Carpio Fragoso es principalmente un perfil económico su experiencia en el sector energético viene exclusivamente del equipo de Luz Elena González, trabajaron juntos en la Secretaría de Finanzas cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Monroy señaló que una de las razones por las cuales dejó el cargo Víctor Rodríguez Padilla fue porque funcionarios de Pemex no le daban información y la que le proporcionaban no era fidedigna, incluso tuvo que recurrir a mecanismos de transparencia y oficios lo que demostró que no tenía autoridad; nunca tuvo oportunidad de hacer las cosas bien, no tenía elementos ni el control de la empresa.

¿Qué panorama enfrenta actualmente Pemex?

Al ser cuestionado sobre si Pemex ha mejorado dijo que “absolutamente”, mencionó que, aunque el discurso es que existe mucho apoyo el presupuesto es prácticamente un tercio de lo que tenía Felipe Calderon y la mitad de Enrique Peña Nieto; actualmente el de Sheinbaum es el mismo que en 2020 cuando había pandemia con precios negativos en petróleo pero no se ha invertido en exploración, no hay nuevos descubrimientos y no hay incorporación de nuevas reservas

“Antes, Petróleos Mexicanos estaba obligado a dar mayor información al Congreso, al electrificador de la Federación, incluso a los tenedores de bonos, y ahorita, en estos últimos meses Pemex se ha cerrado completamente, se ha vuelto prácticamente una entidad que mientras menos tenga que dar información, mejor para ella”. — Gonzalo Monroy, experto en energía

Síguenos en Google News y encuentra más información