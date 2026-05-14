Trump en China: El giro histórico en la política exterior de EE. UU. que preocupa a Taiwán

En entrevista con Carlos Loret de Mola la analista internacional Solange Márquez habló sobre la visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump a China e informó que lo destacable es el tema de Taiwán; llama la atención la declaración de Xi Jinping que lo pone sobre la mesa.

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Taiwán: ¿La moneda de cambio de Trump?

Márquez informó que lo que preocupa es hasta donde está dispuesto Trump por estrategia a ceder sobre el tema de Taiwan porque recibe apoyo de Estados Unidos desde hace décadas en términos de venta de armas, apoyo que se le da para no oponerse a su independencia, algo estratégico que para China es importante.

“Estados Unidos ha mantenido durante muchísimos años lo que ellos llaman ambigüedad estratégica ¿qué significa? en el tema de Taiwán, Estados Unidos claramente dice que ellos no apoyan la independencia de Taiwán, de China, pero tampoco se oponen”. — Solange Márquez, analista internacional

La analista internacional señaló que China lo que busca es que no apoyen y que Estados Unidos abiertamente se oponga a la independencia de Taiwán; en términos de la estrategia de Donald Trump dominaría el hemisferio occidental dejando a China todo el dominio sobre Asia.

Entre gestos simbólicos y acuerdos de fondo

“Sabíamos de antemano que para los dos esta reunión iba a ser muy importante, es una fotografía que ambos presidentes estaban buscando, desde el punto de vista de Donald Trump, pues mucho más importante por las elecciones que vienen en noviembre, pero también para Xi Jinping… todavía no tenemos acuerdos propiamente dichos. Hay algunos anuncios que ya se esperaban… un gesto simbólico que llevarse como un premio hacia su público en Estados Unidos, que tiene que ver básicamente con los compromisos de compra de soya, de energía, de los aviones Boeing”. — Solange Maérquez, analista internacional

Márquez puntualizó que Trump en su primer mandato siguió la tradición de apoyar abiertamente a Taiwán, pero actualmente su respaldo no ha sido el mismo, en términos del envió y venta de armas está dispuesto a discutirlo rompiendo el principio de política exterior de Estados Unidos lo cual preocupa a la población de Taipéi y a todo el mundo, porque podría dar la idea de que es una moneda de cambio.

La conexión con Irán y el Estrecho de Ormuz

Mencionó que Taiwan se ha visto como parte de Irán, Estados Unidos presiona a China para que le ayude, aunque niega que sea necesario su apoyo lo colocó en la mesa de la negociación para presionar a Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, algo que para China es importante.

La analista internacional recordó que China es un aliado de Irán, en los últimos días Estados Unidos realizó acusaciones por ayudarlos con inteligencia para poder determinar dónde están los buques que no permiten el paso en el estrecho de Ormuz; comentó que finalmente Irán le vende la mayor parte del petróleo a China de manera irregular lo cual es muy importante para mantenerse estable de la crisis energética que vive actualmente.