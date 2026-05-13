Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum: El INE denunció violencia en Sinaloa; FGR no actuó

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las elecciones de 2021 en Sinaloa señaladas por acusaciones por narcotráfico fueron avaladas por las autoridades electorales y resaltó que el presidente del INE era Lorenzo Córdova.

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¿Qué respondió Lorenzo Córdova sobre las elecciones en Sinaloa?

En entrevista con Carlos Loret de Mola en exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, comentó que el “INE hizo lo que tenía que hacer” e informó que el órgano electoral no puede descalificar ni anular una elección local, los encargados son los tribunales electorales.

“El INE en todo caso le dice al tribunal si se rebasaron o no los topes de gasto de campaña, pero no puede ni siquiera en ese caso sugerir que se anule una elección, eso le toca determinarlo a los tribunales electorales…. en el caso del tribunal de Sinaloa, vale la pena señalarlo, ante el que se impugnó la validez de la elección de gobernador en 2021, que ganó Rocha Moya, se resolvió la validez de la elección en una sesión que duró cuatro minutos y medio, y ¿sabes quién fue la magistrada ponente? La hermana del hoy senador Inzunza, acusado junto con Rocha Moya de actos ilegales”. — Lorenzo Córdova, expresidente del INE

📌La presidenta defendió la elección de 2021 en #Sinaloa y aseguró que no hubo pruebas para anular el resultado donde ganó Rubén Rocha Moya. “En todo caso, Lorenzo Córdova era presidente del INE en ese tiempo”, añadió.#AlAire | @lorenzocordovav, ex consejero presidente del… pic.twitter.com/FCwH3CGZR6 — W Radio México (@WRADIOMexico) May 13, 2026

¿Qué denuncias presentó el INE ante la FGR?

El INE confirmó que hubo violencia electoral en decenas de casillas, algunas tuvieron que interrumpir la votación porque personas armadas irrumpieron en ellas y en algunos casos hasta dispararon, destruyeron y se robaron material y se hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, además se impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado.

“Esto que dice la Presidenta de que no hubo denuncias, el INE mismo denunció esos actos de violencia, presuntamente delitos electorales… Otro dato interesante sería rastrear por qué la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía de Delitos Electorales conducida entonces por un personaje morenista muy distinguido, que parecía que se ocupaba más en avalar que el gobierno no intervenía en las elecciones, no le dio causa a las denuncias de delitos electorales que el INE presentó por la violencia en varias de las casillas que el INE administraba”. — Lorenzo Córdova, expresidente del INE

¿Qué señaló sobre la actuación del gobierno?

El gobierno “está tratando de salvar el barco a como dé lugar” culpando a los demás, “a quienes se le atraviesen en el camino” y es muy grave que las instancias que en su momento tenían el control no actuaron de manera competente y ahora se tiene que proceder por una acusación de Estados Unidos.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La crisis que enfrenta hoy el gobierno de Sheinbaum por nuevas revelaciones desde Estados Unidos sobre la participación de la CIA en operativos en México junto con el gobierno federal mexicano, lo cual contradice por completo todo su… pic.twitter.com/FjYHsvskPo — W Radio México (@WRADIOMexico) May 13, 2026

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