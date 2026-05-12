¿Faltan horas de clase en México? Sylvia Schmelkes revela la crisis detrás del calendario escolar

En entrevista con Carlos Loret de Mola la experta en educación Sylvia Schmelkes habló sobre el escándalo relacionado con el calendario escolar y dijo que es bueno que finalmente la educación resultara prioritaria a partir de una decisión que parecía una burla porque no pueden realizar ese tipo de cambios ya que es ilegal y existe una ley.

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“Algo que realmente no valoraba lo que significa una escuela, un aula, el trabajo de un docente dentro del aula y el tiempo escolar y que frente a eso hubo una reacción que, como la vimos, fue de repudio total a la medida, pero pues eso puso a la educación y a la importancia de la educación en la palestra de la discusión y eso me parece que es muy importante”. — Silvia Schmelkes, experta en educación

📌El aspecto educativo sobre el escándalo relacionado con el Calendario Escolar.#AlAire | Sylvia Schmelkes, experta en educación. Fue presidenta del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación) en tiempos de EPN, en #AsíLasCosasConLoret.



🎙️Con @CarlosLoret.

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Schmelkes mencionó que hay que considerar que el número de horas de clase es muy bajo en la educación primaria en comparación con otros países, en México se había logrado elevar el ciclo escolar a 200 días, pero se volvió a reducir y es indispensable por lo menos 185 días de clases.

“Que eso venga del secretario de Educación es lo que realmente sorprende… cuando él compara el número de días de clase con otros países, no está considerando las horas… 185 días multiplicado por las cuatro horas para la educación primaria o por las tres horas para la educación preescolar pues apenas nos acerca un poco a los números, a las cifras de horas de clase efectivas”. — Silvia Schmelkes

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¿Qué cambios se plantean para mejorar la educación?

La experta en educación señaló que es importante que sea más eficiente la burocracia de la Secretaría de Educación Pública, que logre procesar más rápido las evaluaciones y el papeleo de fin de ciclo escolar, que se retrase lo más que se pueda de tal manera que sean menos días que puedan considerarse como “inútiles desde el punto de vista educativo porque ya pasaron las evaluaciones”; puntualizó en las diferentes formas de aprender sin necesidad de una evaluación como socializar, reflexionar, comentar, leer.

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