La Presidenta debe entregar gente y desvincularse de una parte de Morena para seguir gobernando: Ana María Salazar.

La gobernabilidad en México podría verse afectada por las decisiones del gobierno y agencias de Estados Unidos, advirtió la analista y especialista en temas internacionales, Ana María Salazar, en entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así Las Cosas”, tras las reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum quin dijo, está subestimando las decisiones del gobierno y de las agencias de Estados Unidos, que aunque no tienen un objetivo claro al igual que Trump y Marco Rubio, buscan lo que más les convenga.

La Corte de Nueva York tiene características de ser probablemente una de las más independientes de Estados Unidos, reconoció la analista y afirmó:

Este sería el momento de empezar a implementar una estrategia para tratar de desbaratar estas organizaciones criminales y empezar hacer uso de las sanciones del departamento del Tesoro, para ventilar esos vínculos”. —

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Seguridad nacional y presión de Estados Unidos

Afirmó que “nada es previsible en el mundo de Trump”, pero que a diferencia del pasado en Estados Unidos “las agencias parecen estar más dispuestas a ventilar vínculos, a diferencia de administraciones pasadas”.

“La seguridad nacional de Estados Unidos depende de la seguridad nacional de México y sobre todo la gobernabilidad que pueda haber en México”, dijo y señaló que “lo que requiere Donald Trump es un trofeo que presumir para las intermedias”.

Y mientras cada agencia lleva agua a su molino, señaló que “la duda aquí es: alguien está considerando el impacto que esto podría tener no solamente en la gobernabilidad de México, pues debilitas a la presidenta a tal punto que puede surgir un coto de ingobernabilidad”.

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Impacto político y financiero en México

Asimismo, reparó en que “los bancos están cerrando cuentas a diestra y siniestra porque se les va a quitar la visa a muchos empresarios y sobre todo políticos mexicanos”. Y advirtió que “se va a hacer pública mucha información incómoda”.

Por ello dijo “la Presidenta tiene que tomar la decisión de hacer sacrificios humanos, no solo entregando gente, sino desvinculándose del partido de esa parte del movimiento para que ella pueda continuar gobernando y proteger el acuerdo comercial que México necesita”, ante la próxima visita de los representantes de Seguridad de Estados Unidos.

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